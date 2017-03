As diferenças entre tonalizante e coloração

Na hora de mudar a cor do cabelo, as mulheres se deparam com uma infinidade de produtos. Com promessas de vantagens diversas como tempo de duração, facilidade de aplicação, e manutenção da saúde dos cabelos, muitas se esquecem que toda e qualquer alteração nos pigmentos dos fios na verdade precisa de cuidado para não se tornar um problema. É neste contexto que mulheres se sentem em dúvida entre usar um produto tonalizante ou mudar a coloração do cabelo.



A questão, na verdade, não é tão fácil. Para poder decidir acerca de qual produto utilizar, é preciso saber exatamente como cada um deles funciona e também os benefícios e cuidados que se deve tomar para que não haja problemas durante e após a aplicação. Com isso, a Amend Cosméticos te ajuda a aprender as diferenças na hora de escolher o melhor para o seu cabelo.



Tonalizante para cabelos



O tonalizante é um tipo de coloração semipermanente e é considerado menos agressivo para os cabelos pois sua composição não contém amônia. Isso significa que ele altera a cor dos fios de modo mais brando, sobrepondo o pigmento original do cabelo de forma temporária. Ao mesmo tempo, a cobertura resultante do tonalizante é um pouco menos duradoura quando comparada à coloração permanente.



O uso do tonalizante é indicado para intensificar a cor do cabelo colorido ou natural, deixando os tons mais vibrantes e brilhantes, ou com nuances destacadas. É ideal para retocar a coloração desbotada no intervalo entre o retoque de raiz e também é recomendado para cobrir de forma sutil os primeiros fios brancos que aparecem nos cabelos.



Por outro lado, o tonalizante não é indicado para uma mudança total de cor. Ele só permite tonalizar os fios com tons parecidos com a cor atual do cabelo ou tons mais escuros. Isso o caracteriza como a melhor opção para quem quer fazer pequenas mudanças temporárias nos cabelos, sem se preocupar em danificar os fios.



Coloração dos cabelos



A coloração permanente é a melhor opção se o objetivo é mudar a cor do cabelo ou cobrir fios brancos. Neste tipo de coloração, a maioria das fórmulas possuem amônia e ativos que mudam a estrutura dos fios para entrar nas cutículas capilares e fixar os pigmentos; deste modo, seu efeito é duradouro no cabelo.



Por essa razão, é muito comum que os cabelos que não estejam hidratados e fortes para receber a química da coloração, acabem apresentando o ressecamento e até mesmo fios quebradiços. Isso faz com que os cuidados diários com os cabelos quimicamente tratados se tornem indispensáveis. Como os fios sofrem com essa alteração química, é preciso seguir fielmente o processo de hidratação, nutrição e reconstrução capilar, para devolver aos cabelos a sua saúde e beleza.



