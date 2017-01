Diferentes tipos de Lingerie

As tão adoradas lingeries femininas fazem parte do dia a dia da mulher, tanto para o conforto no momento de usar uma roupa de baixo, quanto para se sentirem mais belas. Essas peças, essenciais no guarda-roupas de toda mulher, estão disponíveis em uma grande variedade de materiais, estilos e também de tipos.



A grande maioria das pessoas cita o sutiã e a calcinha como sinônimos de lingeries femininas, no entanto, desconhece os muitos tipos presentes no mercado. Toda essa variação de peças muda o estilo, assim como redesenha o corpo feminino, resultando em aspectos diferentes para cada combinação feita. Isso também resulta em opções que acabam se adequando melhor a cada biotipo.



A variação de lingeries começa pela divisão das peças superiores e inferiores. Os sutiãs são categorizados, basicamente, em sete tipos:



Alta sustentação: Recomendado para mulheres com muito busto.



Frente Única: Para looks que possuem a característica de mostrar as costas.



Meia-taça: Valoriza o colo devido ao seu formato que os levanta e os mantém firmes.



Multifuncional: Possui um sistema múltiplo de encaixe que permite várias possibilidades de uso.



Nadador: Com as alças localizadas nas costas, o movimento é mais livre. O fechamento é feito na parte frontal do sutiã.



Push-up: Sua maior característica é o posicionamento dos seios, que pode ficar mais próximos e levantados.



Tomara que caia: Este modelo não possui alças. Recomendado para modelos de roupas que deixam as costas e ombros nus.



A parte inferior das lingeries femininas são as calcinhas. Categorizadas em seis modelos, cada um deles possui a seguinte característica:



Biquíni: É altamente confortável. Tanto lateral quanto a traseira são largas e de fácil ajuste no corpo.



Caleçon: No formato mais largo, proporciona muito conforto, além de apresentar modelos bonitos e sensuais.



Cós alto: Cobre toda a parte superior da cintura e ainda pode ser encontrado em modelos mais justos, que também são utilizados para as mulheres que desejam remodelar quaisquer saliências.



Fio dental: Pequeno e discreto, o fio dental é usado com frequência para não marcar roupas, já que seu tamanho diminuto não se sobressai em alguns looks.



String: a principal característica do modelo é a presença de tiras nas laterais ao invés do tradicional tecido largo.



Tanga: A tanga tem laterais finas que vão diminuindo ainda mais quando se direcionam para a parte traseira. São confortáveis e bonitas e redesenham o corpo.



Endereço



Endereço: Rua Rebouças, 479 | Zona 10 | Maringá - PR

Website: http://www.recco.com.br/pt-br/