Nova diretoria da Associação Nacional dos Visagistas - ANV

O Visagismo vive um novo momento, ainda mais evolutivo principalmente com o que diz respeito da representatividade com a Associação Nacional dos Visagistas.



Depois de 4 anos, já na terceira gestão, assume agora Robson Trindadehttp://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ na presidência da Associação e surge com todos os conceitos de Visagismo e com todos os conceitos agressivos de inovação, de tecnologia e tratando a Associação dentro de um formato de start up, entendendo que a união de toda a diretoria, que hoje atualmente é composta por mais de 54 membros , faz com que a Associação a partir de agora venha a decolar.



A Associação firmou já nesse primeiro mês de nova gestão, sob a presidência de Robson Trindade, já firmou convênio com 5 universidades, ou seja, em 5 universidades temos 7 bolsas de estudos para serem sorteadas entre as pessoas que demonstrarem o interesse em cursar os determinados cursos.



Sem contar que nós temos outros 8 cursos, que são cursos de extensão, que também temos bolsas de estudos para serem sorteadas entre os interessados.



O novo portal é responsivo, um portal no formato de e-pub que vai ter não só todo o conteúdo de Visagismo escrito por várias pessoas, por vários profissionais, por vários professores de todas as partes de Brasil que trabalham hoje na plataforma da saúde, beleza, imagem, aparência, harmonização, estética e assim por diante, vários professores, doutores, pós-doutorados que estão engajados nessa campanha de junto com a Associação Nacional dos Visagistas fazer com que todo esse trabalho tenha ainda mais fundamentação do que já havíamos construído nesses últimos 9 anos.



A Associação agora assumiu também o Congresso Nacional dos Visagistas que acontece durante a Hair Brasil, junto com o Fórum de Debates, a Associação agora fechou definitivamente a parceria com as Universidades que dão a ratificação do conceito científico.



Como o Conselho Científico da Faculdade Oswaldo Cruz que é a nossa parceira e também da Universidade Cruzeiro do Sul, que é a Unicsul que também é pioneira no curso de Visagismo no Brasil.



Isso tudo faz com que cada vez mais a gente venha crescendo e dando essa consistência muito forte para o Congresso Científico, que acontece durante a Hair Brasil.



Nós temos um canal de notícias, nós temos cobertura e parte dos nossos conteúdos vão ser inclusive disponibilizados em libras, para que a gente possa trazer também outras pessoas que tem essa deficiência auditiva e para aqueles também que são surdos, então assim, nós temos toda uma responsabilidade social, uma série de compromissos com várias empresas que são nossos anunciantes que trazer uma série de benefícios para todos os nossos associados.



Entre outros diversos prêmios e descontos, dia 23 de dezembro de 2017, pela loteria federal, vamos sortear uma moto para todas as pessoas que de março até 22 de dezembro se inscreverem como associados, vão ter o direito de concorrer a essa moto que será sorteada, fazendo com que a Associação venha com muita força e com muito vigor para o mercado, trazendo uma infinidade de oportunidades.



Agora nesse momento dessa nova gestão, nós estamos convidando para que todos profissionais de beleza cabeleireiros, maquiadores, esteticistas, manicures, auxiliares, gestores de salão, gerentes, recepcionistas, que todos possam ser hoje os nossos associados.



Lógico que existe um valor muito diferente de quem não é visagista para os profissionais visagistas. Os profissionais visagistas, dispõem de muitas outras vantagens, muitos outros benefícios que não estão abertos para todos os outros que não são visagistas, que não tem formação nenhuma em Visagismo.



E aí nós temos outras 4 categorias para visagistas, cada uma delas possui vantagens cumulativas em relação à categoria anterior:



• Visagista Básico



• Visagista Prata



• Visagista Ouro



• Visagista Diamante



Logo que você acessa o portal já vê a soma de 7835 associados, crescendo cada vez mais e buscando parceiros com todos esses parceiros:



A Estácio, a Bookster, a MKT, a Universidade Cruzeiro do Sul, a Embelleze é nossa parceira agora, a Faculdade Oswaldo Cruz, a Hair Brasil, a HM Revista, a Master Videos, a BCurls, MXJ fotógrafo, Silas Júnior repórter fotográfico, a EcoBelle, então nós já temos um volume de parceiros bastante significativo e contamos com todos que queiram se achegar a nós, que queiram somar conosco nessa nova fase da Associação Nacional dos Visagistas buscando cada vez mais trazer conteúdos, trazer conhecimento e buscar o máximo que a gente puder de parceria.



Então junte-se a nós e viva essa nova gestão, esse novo trabalho que a Associação não só conta com a sua presença, com a sua participação, com a sua sugestão, mas principalmente com a sua colaboração que é isso que faz que a gente possa crescer e trazer tantas outras oportunidades.

Website: http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/