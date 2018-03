Novo documentário aumenta a conscientização global sobre a crise da água, enquanto 844 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável

O programa sem fins lucrativos Água Pura para Crianças (CSDW, Children’s Safe Drinking Water) da Procter & Gamble (P&G) e a National Geographic estão aumentando a conscientização sobre a crise global da água com a divulgação de um novo documentário e uma pesquisa nacional com o Dia Mundial da Água. O documentário, intitulado “The Power of Clean Water” (O Poder da Água Limpa) segue as vidas de três mulheres e suas famílias e proporciona uma perspectiva em primeira mão sobre os desafios diários do acesso à água potável. À medida que o filme avança, os telespectadores testemunham como os pacotes de purificadores de água da P&G, distribuídos pelos parceiros ChildFund na Indonésia, CARE International no Quênia e World Vision no México, ajudaram a transformar essas comunidades.

A conscientização global sobre a crise da água está aumentando, mas nos EUA, muitos ainda desconhecem quantas pessoas lutam com a realidade diária de não ter acesso à água potável, algo que a P&G procurou explorar, ao comissionar uma nova pesquisa que deve ser lançada junto com o documentário. Os resultados da pesquisa revelaram que a maioria dos consumidores está preocupada com a segurança de sua água potável, mas não sabe que aproximadamente uma em cada dez pessoas no mundo inteiro não têm acesso à água potável. Além disso, uma em cada quatro pessoas subestima o número de indivíduos que morrem a cada ano devido a doenças transmitidas pela água.

Os resultados da pesquisa evidenciaram ainda que os americanos ignoram, em grande parte, os progressos realizados até à data para enfrentar a crise global da água. Quase 70% dos entrevistados acreditam que a crise está igual ou piorou, com quase uma em cada quatro pessoas dizendo que o problema ficou muito pior. Na realidade, o esforço mundial para solucionar a crise está funcionando. Dois bilhões e seiscentos milhões de pessoas obtiveram acesso à água potável nos últimos 25 anos, mas ainda existem 844 milhões de pessoas que precisamos alcançar.

O diretor de marcas da P&G, Marc Pritchard, compartilhou hoje os resultados da pesquisa, antes da primeira exibição do vídeo "The Power of Clean Water" em 21 de março. “Em algumas partes do mundo, damos como certo a disponibilidade de água limpa. Pessoas em países como o México, Indonésia e Quênia lutam para encontrar água limpa para beber. E sem a água potável própria para consumo, é muito mais difícil manter seus filhos saudáveis, conseguir que tenham uma boa educação e proporcionar uma vida melhor para as suas famílias”, disse Pritchard. “Nosso objetivo, em parceria com a National Geographic, é compartilhar estas histórias sobre o poder da água limpa e inspirar que outros façam a diferença e se tornem parte da solução.”

“Na National Geographic, acreditamos que contar histórias pode despertar a curiosidade, ajudar a solucionar grandes problemas e desafiar os limites do que já conhecemos”, disse Jill Cress, diretora de marketing da National Geographic Partners. “Este documentário reflete as histórias bem reais e poderosas de pessoas cujas vidas foram afetadas por programas que proporcionam acesso à água potável e estamos orgulhosos de nos unirmos à P&G para continuar a promover a conscientização em torno desta questão urgente e alcançar outras pessoas necessitadas.”

O Programa CSDW da P&G, que teve início em 2004, trabalha com mais de 150 parceiros e organizações para proporcionar uma tecnologia de purificação de água a comunidades que não têm acesso à água potável. Até o momento, o programa CSDW entregou mais de 13 bilhões de litros de água limpa às pessoas que mais precisam dessa água.

Para saber mais sobre o Programa CSDW da P&G, acesse www.csdw.org. Para ver todos os destaques de vídeo do documentário, acesse esta lista de reprodução. O documentário completo estará disponível neste site em 22 de março.

