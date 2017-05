O Doutor TV é um site de utilidade pública que leva informações sobre saúde, dietas, treinos e estética

O Doutor TV é um site/canal de vídeo de utilidade pública que leva informações sobre saúde, dietas, treinos e estética.



Médicos esclarecem as dúvidas dos internautas sobre sintomas, causas, diagnósticos, tratamentos e prevenção das principais doenças.



Missão:



Nosso objetivo levar conhecimento ao público carente de informações e aproximar pacientes de profissionais de saúde.



Visão:



Acreditamos que a informação é essencial para evitar e solucionar qualquer problema na vida.



Valores:



Ética, verdade acima de tudo e compromisso social.



Quem pode participar do Doutor TV?



Médicos: Especialistas de todas as áreas da medicina que estejam habilitados pelos órgãos competentes para exercício da função.



Internautas: Qualquer pessoa pode enviar suas dúvidas para nossa redação que será encaminhada para nossos especialistas/colaboradores e a resposta será publicada no site na medida do possível.



Entre em contato:



Site: www.doutortv.com.br | Tel: 11 98745-3376 (WhatsApp)

Website: http://www.doutortv.com.br