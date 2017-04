Dr Antônio Verrastro fala como a saúde bucal influencia na sua saúde

Estética odontológica

De famosos como exemplo estético à sucesso profissional.



Como a saúde bucal influencia na vida do ser humano?



Que o sorriso é nosso cartão de visitas todo mundo sabe. Que cuidar dos dentes é necessário, somos educados desde pequenos. Mas e quando saber a hora de começar com o procedimento estético em nossos sorrisos? Grandes estrelas de Hollywood, atores famosos brasileiros e até jogadores de futebol se renderam aos procedimentos para melhorar seus sorrisos para chegarem ao estrelato.



Na década de 90 houve a febre dos aparelhos ortodônticos, que corrigiam o alinhamento dos dentes, deixando eles perfeitamente encaixados. Nos anos 2000, a preocupação era em deixar os dentes brancos, com clareamentos a laser ou gel. Agora, nova moda são os sorrisos de porcelana, conhecidos como facetas ou lentes de contato para os dentes, que rapidamente corrigem o alinhamento e coloração dos dentes, sem precisar passar pela demora de um aparelho ortodôntico, ou a sensibilidade causada por um clareamento.



O especialista Antonio Verrastro está investindo neste mercado e tem recebido um retorno satisfatório em sua carreira "Hoje o que as pessoas mais procuram é estética. Já existe uma nova consciência de cuidado com os dentes muito maior do que há 20 anos atrás, onde o cuidado se baseava no tratamento de cáries e inflamações de gengiva", explica. Para ele o aumento da procura por procedimentos estéticos tem se dado à facilidade e praticidade de se atingir um resultado satisfatório a curto prazo e sem muito incomodo. "As pessoas sempre se espelharam em seus ídolos, artistas, ou atletas famosos e tudo o que eles fazem, as pessoas também querem fazer. Isso atrelado à facilidade que o tratamento dá - pela rapidez na conclusão - tem elevado o número de procuras por procedimentos estéticos em números absolutamente satisfatórios", completa.



É esse o caso de diversos famosos como Neymar, Cristiano Ronaldo, Gloria Pires, Zac Efron, entre outros, que adotaram, desde o mais antigo método de correção do sorriso (o aparelho ortodôntico) até o mais avançado.



As facetas de porcelana, em busca do sorriso perfeito. A tecnologia não para de trazer avanços ao mercado da odontologia, simplificando até os casos mais difíceis de serem resolvidos. "Hoje conseguimos resolver casos que antes não eram possíveis pela falta de tecnologia. Com uma saúde bucal satisfatória, a vida do indivíduo melhora, desde auto estima, até posicionamento em seu local de trabalho", conta Antonio, que se baseia em estudos que apontam que saúde bucal é fundamental para sucesso no âmbito profissional.



Redes sociais: @drantonioverrastro