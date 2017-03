Dra Michele Haikal ministra palestra sobre Implantes Infiltrativos de Nariz no XIV Congresso Mundial de Medicina Estética

No próximo dia 23 de março a Dra. Michele Haikal, dermatologista, irá ministrar palestra sobre Implantes Infiltrativos de Nariz (Bioplastia de Nariz) no XIV Congresso Mundial de Medicina Estética, promovido pela ABME - Associação Brasileira de Medicina Estética. O evento que será realizado entre os dias 23, 24 e 25 de março, no Centro de Convenções Frei Caneca, localizado na Rua Frei Caneca, 569, em São Paulo, irá apresentar a médicos as principais novidades e avanços na área da Medicina Estética.



Durante a palestra a Dra. Michele Haikal irá falar sobre as novidades no procedimento de Implantes Infiltrativos de Nariz. Com a técnica, que não tem qualquer intervenção cirúrgica, é possível elevar, afinar ou projetar a ponta nasal, diminuir a base e melhorar o dorso. Diferente dos procedimentos cirúrgicos que retiram a cartilagem, a técnica de Implantes Infiltrativos de Nariz é uma plástica sem cortes, realizada em ambulatório, com anestesia local permitindo que o paciente acompanhe o procedimento.



Além de dermatologista, a Dra. Michele Haikal é especialista em medicina antienvelhecimento e ciências nutricionais associadas ao exercício físico, cursou Dermatologia Clínica, Estética e Cirúrgica na Harvard Medical School, faculdade de medicina da Universidade Harvard, nos EUA, é membro titular do Colégio Ibero Latino-americano de Dermatologia e, atualmente, faz mestrado no curso Suplementação em Doenças Autoimunes do Colágeno do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - Universidade do Porto/Portugal.



Evento: XIV Congresso de Medicina Estética

Palestra: Implantes Infiltrativos de Nariz (Bioplastia de Nariz)

Palestrante: Dra. Michele Haikal

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Endereço: R. Frei Caneca, 569 - Consolação. São Paulo - SP.

Data: 23/03/2017

Horário: 17h30

Inscrições: http://www.regencyeventos.com.br/evento/index.php?cod_eventos=84&cod_conteudos=585&cod_idiomas=1



Website: http://www.dramichelehaikal.com.br/