Drenagem Linfática: grávidas podem fazer?

Durante o período de gestação, é muito comum as mulheres terem inchaço corporal. Uma das soluções mais eficientes para esse quadro é a drenagem linfática .



Drenagem Linfática Método Renata França



Essa massagem foi desenvolvida após muitas clientes que, ao engravidar, sentiam a necessidade de algum procedimento para desinchar, já que não podiam fazer a Miracle Touch. Foi, então, que Renata França desenvolveu a Miracle para gestantes, trabalhando com toques mais firmes e mais precisos do que a drenagem linfática tradicional, utilizando movimentos de deslizamentos mais profundos, sem causar nenhum tipo de hiperemia.

O resultado é excelente e conquistou as gravidinhas que se preocupam com a beleza, já que a sensação de bem-estar e leveza é imediata.

O SPA Renata França



A drenagem linfática com resultados diferenciados pode ser realizada no SPA Renata França. A clínica de estética fica localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 - Jardim América - São Paulo - SP.

A drenagem linfática e todos os outros procedimentos são ensinados para todos os profissionais do SPA com as técnicas exclusivas Renata França. A excelência dos processos estéticos é reconhecida dentro e fora do Brasil.



