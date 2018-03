Drenagem Linfática Método Renata França: eles também fazem?

Engana-se quem acredita que só as mulheres se preocupam com a estética corporal.

No SPA Renata França, são muitos os clientes homens que realizam a Drenagem Linfática com Método exclusivo. Aliás, alguns dos clientes são grandes artistas famosos.



A procura pelo procedimento é alta, pois, tal como acontece com as mulheres, a retenção de líquidos nos homens é responsável pelo inchaço dos pés, barriga, pernas, mãos e tornozelos.

O que muitos também não sabem, entretanto, é que esse tipo de drenagem pode fazer muito bem também para quem pratica esportes. A maioria das pessoas associa os benefícios da drenagem linfática apenas às vantagens estéticas que a técnica pode proporcionar. Mas para quem já está com o corpo em dia, a Drenagem potencializa os resultados, deixando o corpo mais sequinho e os músculos ainda mais aparentes.



Os benefícios da drenagem linfática Método Renata França



Entre as vantagens mais conhecidas da drenagem linfática Método Renata França estão: a melhora do aspecto da celulite e a redução de edemas, ou seja, do inchaço.

Contudo, além desses benefícios, a técnica pode ajudar, também, a ativar de forma eficiente o sistema linfático e a circulação, melhorando o fluxo sanguíneo muscular.



No canal do YouTube da Renata França www.youtube.com/renatafranca , você fica por dentro das vantagens da Drenagem Linfática, tanto para homens como para mulheres, além de vários bate-papos sobre beleza, saúde e bem-estar.



O SPA Renata França



A drenagem linfática com resultados diferenciados pode ser realizada no SPA Renata França. A clínica de estética fica localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 - Jardim América - São Paulo - SP.

A drenagem linfática e todos os outros procedimentos são ensinados para todos os profissionais do SPA com as técnicas exclusivas Renata França. A excelência dos processos estéticos é reconhecida dentro e fora do Brasil.



