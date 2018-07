Drenagem linfática Método Renata França e as vantagens para atletas

As vantagens da drenagem linfática vão muito além das questões estéticas. Além do bem-estar, a técnica auxilia na definição dos músculos e na redução do inchaço do corpo. Por isso, a Drenagem Linfática Método Renata França é muito procurada por atletas e praticantes de exercícios físicos vigorosos no SPA, que leva o nome da esteticista e empresária Renata França, criadora da famosa Miracle Touch e do próprio método.



Tanto em homens como em mulheres, a drenagem linfática ajuda a reduzir a retenção de líquido e inchaço nos pés, tornozelos, pernas, barriga, mãos e braços. Para atletas, que, via de regra, já possuem alimentação balanceada e um bom condicionamento físico, a técnica potencializa ainda mais os resultados dos exercícios, deixando os músculos mais aparentes e o corpo mais sequinho.



Além disso, a Drenagem também incentiva a ativação do sistema linfático e circulação de forma mais eficiente, o que melhora o fluxo sanguíneo muscular.



Segundo Renata, os efeitos da drenagem, especialmente ao desinchar certas áreas do corpo, deixam os atletas com o corpo mais leve e relaxado, prontos para a retomada dos treinos no dia seguinte.



O SPA Renata França



O SPA Renata França fica na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 - Jardim América - São Paulo (SP). A drenagem linfática e todos os outros procedimentos são ensinados para todos os profissionais do SPA com as técnicas exclusivas do Método Renata França. A excelência dos processos estéticos é reconhecida dentro e fora do Brasil.



Serviço



O SPA Renata França funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 21h, sexta-feira das 8h às 17h30, e domingo, das 10h às 18h. Aos sábados, o SPA é fechado.



Telefone: (11) 3062-0120



contato@sparenatafranca.com



Informações sobre cursos: WhatsApp (11) 99130-3441 ou (11) 99131-1007



Site: sparenatafranca.com







Website: http://sparenatafranca.com