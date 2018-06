Drenagem Linfática: prolongue em casa os benefícios dessa massagem

Sabe aquela drenagem linfática que faz toda a diferença no dia a dia? Sim, a Drenagem Linfática do Método Renata França, que ativa o sistema imunológico, acaba com a retenção de líquidos (inchaços) e manda embora todo o cansaço. Pois, aqui, é possível saber como prolongar em casa os efeitos dessa "massagem milagrosa".



"Primeiro de tudo: tomar bastante água! Água em abundância não tem contraindicação", afirma Renata França, criadora da massagem Miracle Touch e do método que leva seu nome. A segunda dica é fazer uma AutoMiracle, massagem que combina a Drenagem Linfática e a Massagem Modeladora do Método Renata França, e, que pode ser aplicada pela própria pessoa. "São movimentos de toques vigorosos e ela funciona como uma lipoescultura manual imediata", afirma.



Ainda segundo a esteticista, o creme corporal deve ser aplicado sempre de baixo para cima, pois tudo desemboca na fossa supraclavicular (região do pescoço), e das extremidades (mãos e pés) para o centro. Outro hábito que deve ser cultivado, após o banho, passe a toalha também de baixo para cima. "Sempre no sentido do fluxo da linfa, do fluxo sanguíneo e, portanto, no sentido do nosso sistema circulatório", enfatiza.



A última dica é uma boa noite de sono. Dormir bem contribui para a beleza não só do rosto, mas de todo o corpo. Afinal, durante o sono ocorrem as trocas metabólicas e é o momento em que as células morrem e nascem.



O que não fazer ?



Agora que já se sabe como estender os efeitos da drenagem linfática, é possível saber também o que fazer, para evitar retenção líquida e toxinas sistema linfático? Sim! O ideal é evitar alimentos condimentados, que contenham muito sódio - como o shoyu -, e evitar alimentos processados, como as pizzas e lasanhas congeladas, que contêm conservantes etc. "Quem se alimenta bem, naturalmente, tem um corpo muito mais saudável", ressalta Renata França.



Para quem gosta de bebidas alcoólicas, a dica é a moderação. A troca por água é perfeita. "Mas, se houve exagero, a gente dá um jeito. No dia seguinte, procure uma terapeuta habilitada em nosso método e o álcool vai embora rapidinho", finaliza a esteticista.



O resultado de uma massagem bem-feita, seja ela modeladora, drenagem linfática etc., dura, normalmente, de dois a três dias, pois esse é o tempo que o sistema linfático leva para desacelerar e voltar ao que era antes. Por isso, o interessante é fazer as massagens por duas ou três vezes por semana. É por isso que o Método Renata França está cada dia mais perto das pessoas e presente não apenas no Brasil, mas em mais de 20 países do mundo.



No canal do YouTube da Renata França, você acompanha tudo sobre cada método, além de vários outros temas ligados à beleza, saúde e bem-estar.



O SPA Renata França



A drenagem linfática com resultados diferenciados pode ser realizada no SPA Renata França. A clínica de estética fica localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 - Jardim América - São Paulo - SP.



A drenagem linfática e todos os outros procedimentos são ensinados para todos os profissionais do SPA com as técnicas exclusivas Renata França. A excelência dos processos estéticos é reconhecida dentro e fora do Brasil.



Website: https://sparenatafranca.com