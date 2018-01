Drenagem linfática: a solução para entrar em forma após as festas de fim de ano

Todo mundo sabe que é comum nas confraternizações de natal e ano novo, as pessoas abusarem um pouquinho de comidas e bebidas. O resultado das comemorações e do excesso de comes e bebes é a retenção de líquidos e o ganho de medidas.



Mas depois das festas, não é preciso se desesperar para entrar ou voltar à forma física. Hoje em dia, já existem muitas formas de tratamentos estéticos especiais que ajudam nesse processo. O grande destaque da vez é definitivamente a drenagem linfática. Método Renata França, um procedimento essencial para as mulheres e também, claro, para os homens.



Com um protocolo totalmente diferenciado dos demais, a drenagem linfática Método Renata França apresenta ótimos resultados - o procedimento é recomendado também para pós-operatórios, pois é mais leve, lento e preciso. É uma técnica de massagem manual que estimula o sistema linfático e tem por objetivo eliminar o excesso de líquidos e toxinas do organismo, por meio de manobras específicas.



O método que reduz a retenção hídrica é capaz de combater a celulite, regenerar tecidos, melhorar o sistema imunológico e a oxigenação sanguínea, sem falar que é altamente relaxante, ou seja, não faltam benefícios.



O SPA Renata França



A drenagem linfática com resultados diferenciados pode ser realizada no SPA Renata França. A clínica de estética fica localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 – Jardim América – São Paulo – SP.



A drenagem linfática e todos os outros procedimentos são ensinados para todos os profissionais do SPA com as técnicas exclusivas Renata França. A excelência dos processos estéticos é reconhecida dentro e fora do Brasil, inclusive, por celebridades, como, por exemplo, Tais Araújo, Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso.



Serviço



O SPA Renata França funciona de segunda à quinta das 8h às 21h. E sexta-feira das 8h às 17h30. Aos finais de semana, o SPA é fechado.



Telefone: (11) 3062 -0120.



contato@sparenatafranca.com



Informações sobre cursos: WhatsApp (11) 9 9130-3441 ou 11 9 9131-1007