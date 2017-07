Drogaria faz campanha de dermocosméticos em Campos do Jordão

Neste inverno a rede Drogaria São Paulo está evidenciando os cuidados com a pele a partir de uma ação especial em Campos do Jordão, interior de São Paulo. A região é uma das mais procuradas por turistas no inverno.



A loja da rede - localizada na avenida Dr. Januário Miraglia, 828 – está com preços especiais em mais de 100 itens na seção de dermocosméticos, que auxiliam na saúde e beleza da pele em períodos de quedas nos termômetros.



A ação ocorre neste mês de julho e também durante todo o período de agosto, meses de alta temporada em Campos do Jordão.



Anote na sua agenda!

Loja Drogaria São Paulo em Campos do Jordão

Endereço: Avenida Dr. Januário Miraglia, 828

Horário de Funcionamento: Das 7h às 24h.