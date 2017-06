Drogaria Discover realiza tarde de beleza com dermatologista renomada, Dra Graça Silveira, no Shopping VillageMall

Na última quarta-feira, 31/05, a Drogaria Discover, localizada no Shopping VillageMall, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), realizou evento com a renomada dermatologista Dra. Graça Silveira. Autora do livro Que Pele!, Graça Silveira é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), mestre em clínica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) e da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). A dermatologista falou sobre a saúde da mulher durante tarde de beleza, no Lounge VIP do Shopping VillageMall, que a contou com a entrega de brindes aos convidados e a experimentação de produtos nacionais e importados.

