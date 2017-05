Drogaria Iguatemi cria plataforma de realidade aumentada

A Drogaria Iguatemi acaba de lançar a edição de Outono da revista DI completamente diferente das outras edições. Sempre ligada às tendências e a fim de levar uma experiência nova e sofisticada aos clientes, por meio da parceria com o Blippar, um aplicativo que pode ser baixado pela App Store e pela Google Play nos smartphones, os leitores têm acesso a conteúdos exclusivos da revista, em realidade aumentada, podendo, inclusive, realizar a compra de produtos. São vídeos, explicações de como aplicar produtos vendidos na loja, galeria de fotos, entre outros temas que abordam moda, beleza, tendências e estilos, trazendo mais interatividade ao conteúdo.



"Queremos melhorar e experiência de compra dos nossos clientes. A nossa revista, que há mais de 15 anos apresenta que há de mais inovador, moderno, tecnológico e sofisticado em produtos para o bem estar e beleza, passou a ser muito mais que uma revista, mas uma plataforma de interatividade e compra.", explica Leonardo Diniz Jorge, sócio e diretor de Marketing e Novos Negócios do Grupo DI, que conta com lojas nos shoppings Iguatemi, Iguatemi Campinas, Market Place, Alphaville, JK Iguatemi e Galleria Shopping, além do Shopping Village Mall, com a loja Discover.



A iniciativa faz parte da estratégia de expansão do Grupo DI, que neste ano, relançou sua loja online, a Nuspace (www.nuspace.com.br), em comemoração aos 50 anos da marca, e espera crescer 30% em vendas esse ano, impulsionado pelo comércio eletrônico. Desde o seu lançamento, em março de 2015, a Nuspace se mostra um canal com enorme potencial de vendas, hoje representando 3% do volume do Grupo. Com a nova plataforma de e-commerce, esse percentual deve saltar para 10% até o final de 2017.



Nas páginas da revista que contém o material online há um ícone no canto superior, escrito "Conteúdo Exclusivo". Ao baixar o aplicativo Blippar, o leitor deve posicionar o celular para a página, que abrirá, em uma nova guia, o conteúdo virtual. Para conferir a revista online, acesse:

https://issuu.com/drogariaiguatemi/docs/revista_di_sobrecapa ou a edição impressa em qualquer unidade da Drogaria Iguatemi.

