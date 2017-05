Drogaria Iguatemi traz opções exclusivas para presentear no Dia das Mães

Com o Dia das Mães se aproximando, a Drogaria Iguatemi separou produtos exclusivos para presentear no dia 14 de maio. A única rede de drogarias premium do país, localizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba, traz sugestões de presentes para todos os estilos de mamães. Além das lojas físicas, as sugestões também podem ser encontradas na NuSpace (www.nuspace.com.br) - loja online do Grupo Drogaria Iguatemi.



A Essential Nutrition lança uma edição especial dos chocolates fits, o Be Complete. A caixa vem com oito Chocolifts nas versões dos sabores Be Alive (pedacinhos de berries e açaí), Be Unique (tradicional), Be Brilliant (toque de castanha do Pará) e Be Powerful (sabor marcante do nibs de cacau). O chocolate belga tem em sua composição whey protein, óleo de coco e fibras. Todas as versões são sem açúcar, sem lactose, sem glúten, sem gorduras trans.



Com foco na praticidade, sem abrir mão da qualidade, sofisticação e beleza, a Jäneke, tradicional marca italiana de acessórios de beleza, possui um kit especial, todo dourado, especialmente para presentear as mães. A caixa contém espelho de bolsa com dois lados, sendo que um deles aumenta três vezes, e escova, indicada para todos os tipos de cabelos, com pinos dourados e bolinhas em duas extremidades, ideal para desembaraçar e pentear com suavidade.



A marca queridinha por muitas mulheres, a That Girl, criou um kit primeiro socorros que pode solucionar contratempos do dia a dia. Na embalagem contém os itens: That Girl Fashion Dots (adesivo para brincos que disfarça lóbulos rasgados, mantém o acessório no lugar e alivia a tensão provocada pelo peso do brinco); That Girl Fashion Tape (fita adesiva dupla face que prende bainhas de calça, alças de sutiã e até mesmo o decote no corpo); That Girl Neutralizador de Odor (Toilet Spray que neutraliza o cheiro após o uso do banheiro); That Girl - Lenço Removedor de Manchas (remove pequenas manchas das roupas de forma rápida e prática); That Girl Sutiã Clip (prendedor para alça de sutiã que une as alças do sutiã nas costas em X ao mesmo tempo em que levanta os seios); That Girl - Protetor de Axilas ( absorve o suor e previne que a roupa fique marcada por conta da transpiração) e That Girl - Lixa de Unha.



A paleta de sombras RK by Kiss é uma ótima opção para quem quer agradar a todos os gostos de mamães. A paleta vem com dez tons sombras superpigmentadas, disponível em quatro combinações de cores acompanhadas de um primer para os olhos, um pincel com duas pontas e espelho.



A MakeUp Eraser é uma toalha demaquilante, composta de uma exclusiva tecnologia de tecelagem das fibras do tecido, que remove rapidamente qualquer tipo de make sem borrá-la, apenas com água morna, desde as mais resistentes, como as à prova d"água e de longa duração, até a maquiagem artística e HD. E o melhor é que ela é reutilizável. Dispensa o uso de cremes, sabonetes e demaquilantes e dura até 1000 lavagens.



A Colônia Be. é uma ótima opção para quem quer agradar a todos os estilos de mamães. A linha foi criada a partir de matérias-primas de qualidade para proporcionar a sensação de frescor e bem-estar para o seu dia por muito mais tempo. O aroma refrescante da lavanda, presente em todas as fragrâncias, é ideal para quem aprecia e valoriza a simplicidade e a leveza das coisas boas da vida.



A Fronha Anti-idade Iluminage, feita com óxido de cobre é sucesso de venda entre os consumidores paranaenses. A novidade reduz a aparência das rugas e linhas finas e estimula a produção de colágeno em quatro semanas de uso.



Para as mamães modernas e antenadas em tecnologia, a Drogaria Iguatemi possui produtos exclusivos. A escova de limpeza facial Luna Mini canaliza pulsações, através de filamentos de silicone macios para uma limpeza profunda e delicada. A peça é dividida em três zonas e se adapta a todo tipo de pele, com filamentos mais espessos na superfície de trás da escova para peles mais oleosas; os mais finos ideais para peles mais sensíveis ou secas. Esse aparelho potente remove células mortas da pele e desobstrui os poros, eliminando sujeira, óleo e resíduos de maquiagem.



Tanda Luxe utiliza a mesma tecnologia profissional e clinicamente comprovada de luz de led vermelha para aumentar a produção de colágeno e combater os sinais visíveis do envelhecimento, resultando em uma pele mais jovem, radiante e bonita de dentro para fora. Trata rugas e linhas de expressões com apenas dois tratamentos semanais. Firma a pele para uma aparência mais jovem e saudável. Já o Tanda Clear foi desenvolvido para tratamento antiacne. Combate e previne a acne de leve a moderada. As espinhas podem ser eliminadas em 24hs com o aparelho Tanda Zap. Ele combina a tecnologia de Led azul, amplamente utilizada por dermatologistas, com a vibração sônica e aquecimento suave da pele, no combate a acne. Indicado para todos os tipos de pele.



Os tratamentos de gorduras localizadas ficam por conta do Tripollar Pose, um dispositivo portátil que reduz gorduras e combate as celulites, além de deixar o corpo mais tonificado e a pele mais suave. A tecnologia é desenvolvida com Radiofrequência TriPollar de 3ª geração, a mesma encontrada nos equipamentos profissionais, oferece resultado clinicamente comprovado para tratar estas imperfeições de forma segura, não-cirúrgica e totalmente indolor. As rugas e linhas de expressão podem ser tratadas com o Tripollar Stop que concentra quatro feixes de energia nas camadas internas da pele, aquecendo e estimulando a produção de colágeno novo, o que resulta em uma pele mais firme. O tratamento, indicado para todos os tipos de pele, é indolor, seguro e não invasivo. Para obter bons resultados, o ideal é usar de duas a três vezes por semana.

