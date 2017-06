Drogaria Onofre divulga os três participantes do Desafio Onofre com Marcio Atalla

A Drogaria Onofre apresenta os três participantes da websérie, que irá ao ar a partir de julho com Marcio Atalla. Serão 90 dias para mudar de vida. Os escolhidos concorreram com quase 1000 pessoas de todo o Brasil, que se inscreveram para participar do desafio.



Os participantes são: Myrian Lemos, de 62 anos. Ela é decoradora e paisagista, casada e mora em São Paulo; Marcio Barroso é representante comercial, mora em Santo André, tem 38 anos e também é casado; e Marilia Franklin é solteira, tem 25 anos, mora em São Paulo e atua como publicitária.



"Quero muito mudar meus hábitos e colocar minha aliança de volta", diz Marcio. A expectativa da Myrian é adquirir uma vida saudável, que hoje ela não tem. Já Marilia está com os exames alterados. "Preciso de ajuda para reverter esse quadro", diz.



A iniciativa da Drogaria Onofre, pertencente à CVS Health, maior empresa de saúde do mundo, tem por objetivo incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida que visa a melhoria da saúde e o bem-estar por meio de pequenas mudanças de hábitos no dia a dia para alcançar uma vida mais saudável e feliz.



"Estamos felizes com os resultados alcançados através de nossa iniciativa. Foram muitas pessoas participando, engajadas na votação através das nossas redes sociais, e o nosso vídeo chegou a 1,5 mi de visualizações. Por meio do Desafio Onofre, queremos trazer a conscientização sobre a importância de hábitos saudáveis para ter uma vida melhor", diz Tatiana Arrais, Executiva de Marketing da Drogaria Onofre. "É importante destacar que as pessoas que acompanharem a websérie também serão beneficiadas com as dicas do Atalla e poderão adotar no seu dia a dia um estilo de vida mais saudável através de pequenas mudanças", completa Tatiana.



As gravações da websérie começam neste mês e os episódios vão ao ar no canal da Drogaria Onofre no YouTube (www.youtube.com/drogariaonofre) e também no site oficial do Desafio Onofre (www.desafioonofre.com.br) a partir de julho.



Website: http://www.desafioonofre.com.br