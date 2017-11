Drogaria Onofre Inaugura unidade no Tatuapé

Nova loja dá sequência ao plano de crescimento da rede de drogarias que deve inaugurar duas outras unidades até o final do ano



A Drogaria Onofre, pertencente à CVS Health, maior empresa de saúde do mundo, realiza no dia 9 de novembro, o evento de inauguração da unidade Emília Marengo, no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Aberta no dia 1º de novembro, a nova loja dá continuidade ao plano de expansão da rede que deve inaugurar outras duas drogarias até o final de 2017.



Localizada na rua Emília Marengo, 537/541 a loja conta com 185,01m², onde estarão disponíveis cerca de 12 mil itens de diversas marcas nacionais e internacionais, com destaque para a conceituada The Body Shop vendida exclusivamente pela Drogaria Onofre fora de suas lojas próprias e franqueadas, e a inglesa Bed Head, marca profissional de produtos para cabelo com qualidade reconhecida em todo o mundo.



Com o objetivo de oferecer bem-estar e uma experiência de compra positiva e diferenciada aos clientes, a nova filial apresenta seções mais amplas e distribuição inteligente para o rápido acesso aos produtos que estão divididos em quatro setores: Sentir-se bem (conveniência de saúde, medicamentos com prescrição e medicamentos isentos de prescrição); Cuidar de Você (produtos de higiene, beleza e dermocosméticos para homens e mulheres); Viver Melhor (vitaminas e itens destinados a diabéticos e pessoas da terceira idade); Pais e Filhos (seção dedicada a grávidas e ao dia a dia dos bebês).



"Com a abertura da nova unidade estamos mais próximos de concluir o plano de crescimento da rede para esse ano que prevê a abertura de mais duas lojas. Seguimos investindo em pontos estratégicos para a localização das drogarias com o objetivo de estar mais perto do nosso cliente e proporcionar que mais pessoas tenham uma experiência de compra diferenciada", explica Eduardo Mangione, diretor de marketing e responsável pelas áreas de e-commerce, televendas, SAC e visual merchandising da Drogaria Onofre



Para marcar a inauguração, clientes e moradores da região são esperados para conhecer a loja, a partir das 16h.



No sábado, 11 de novembro, será realizada uma ação especial para os clientes na nova unidade, com a presença de Phellipe Wanderley, criador do blog Coisas Boas Acontecem, que produzirá cartazes personalizados para o público presente.



Serviço:

Endereço: R. Emília Marengo, 537/541

Bairro: Tatuapé

Horário: a partir das 16h00

Cidade: São Paulo (SP)

Horário de atendimento: todos os dias, das 7h às 23h



Sobre a Drogaria Onofre

A Drogaria Onofre tem uma história de mais de 80 anos de paixão pela farmácia, possui 40 lojas em 3 Estados do Brasil. Atualmente, emprega direta e indiretamente mais de 2 mil pessoas. É a empresa que apresenta a maior venda por m², por funcionário e por loja do País e o único e-commerce que entrega em até 4 horas, de segunda a domingo, nas principais capitais.

Desde 2013 faz parte da maior empresa de saúde do mundo, a CVS Health, que conta com mais de 8 mil drogarias distribuídas por todo o território americano e emprega mais de 200 mil pessoas, sendo o maior empregador de farmacêuticos e enfermeiros do mundo.



Site: www.onofre.com.br

Instagram: @drogariaonofre

Facebook: www.facebook.com/DrogariaOnofreOficial





Website: http://www.onofre.com.br