Drogarias realizam Campanha de Beleza com kits de produtos e lançamentos

As redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo realizam durante todo o mês de novembro uma Campanha de Beleza, com ofertas especiais e kits exclusivos para cuidados e proteção da pele. A ação acontece nas lojas físicas e também nos canais e-commerce e televendas das marcas.



Com mais de 150 produtos com preços promocionais, incluindo lançamentos, a ação é uma oportunidade para o consumidor abastecer o arsenal de cuidados pessoais para o próximo mês, que fica ainda mais agitado com a chegada das férias de verão. A seleção de produtos conta ainda com tags que indicam os "Queridinhos do verão", itens "Testamos e amamos" e ainda "Lançamentos imperdíveis".



"Nossas lojas estão com grande variedade de produtos para as festas e o verão, especialmente itens para proteção e cuidados com a pele e cabelos. Além disso, temos kits exclusivos e lançamentos, ótimas opções para abastecer a nécessaire ou mesmo para presentear alguém", explica Thaís Lima, Gerente Executiva de Marketing do Grupo DPSP, companhia que administra as marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo.