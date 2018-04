Durante a Hair Brasil, a marca Facinnius apresentará produtos inovadores

Com novidades para o segmento de beleza, a Facinnius participará da Hair Brasil, que acontece no Expo Center Norte de 14 a 17 de abril. Desde 1998 a marca produz uma diversificada gama de produtos profissionais para salões de beleza de todo o Brasil, e com nova direção desde 2014, oferece o que há de mais inovador com preços acessíveis.



Os produtos são elaborados com matérias-primas importadas de alta qualidade, que atendem perfeitamente as necessidades dos melhores cabelereiros da atualidade. Com lançamentos frequentes que acompanham o mercado mundial, a Facinnius proporciona em suas linhas, produtos com características únicas que apresentam ótimos resultados e satisfação de seus clientes.



Na Hair Brasil será apresentado o "Essential Therapy", três tratamentos em um só produto, divididos em cauterização, reconstrução e plásticas dos fios. Também fazendo parte dos destaques, terá o brilho instantâneo Acezzo, em duas versões (spray e líquido), que protege os fios contra poluição, fumaça e odores. O reconstrutor capilar Infinity One, com ação antioxidante que repara o desgaste e envelhecimento dos fios, e o repositor de proteínas, o Infinity Repair Protein, que atua reconstruindo a massa capilar e fortalecendo a estrutura dos cabelos.



Os visitantes poderão conhecer o vasto leque de produtos e linhas exclusivas da Facinnius, como também experimentar, e receber uma análise capilar de um cabeleireiro profissional. Além disso, haverá sorteios de cestas compostas com mais de 10 itens da marca, a cada quatro horas, durante os quatro dias de evento.



Para saber mais sobre a Facinnius, acesse: www.facinnius.com.br.







