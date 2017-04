Ecole Brasil promove Workshop de Tecidos e suas aplicações em Porto Alegre

Entre os dias 5 e 6 de maio acontece o Workshop de Tecidos em Porto Alegre, oferecido Ecole Supérieure de Relooking. Fundada na França há 10 anos, a escola é considerada a melhor do ramo de acordo com o órgão regulador francês (RNCP), e hoje atua em diversos países além do Brasil, como Portugal, Itália, China e Marrocos.



O objetivo do workshop é tornar os alunos aptos a compreenderem as diferenças dos tecidos e suas aplicações de acordo com os objetivos definidos. O curso é voltado para consultores de imagem, designers de moda, lojistas e público geral interessado no tema.



A ministrante será Pollyana Appel, Designer de Moda, Mestre em Antropologia (especializada na análise do estilo e consumo) e Consultora de Imagem pela Ecole Brasil. Trabalha com a aplicação de tecidos em diferentes áreas de atuação: nas consultorias empresariais, na qual cria e produz uniformes personalizados há quase uma década, em consultorias de estilo para confecções de moda e nas consultorias de estilo pessoal, criando e desenvolvendo peças sob medida. O workshop possui carga horária de 9h, sendo sexta-feira das 19h às 22h e sábado das 9h às 18h.



Ecole Supérieure de Relooking



A Ecole Supérieure de Relooking está localizada em Paris, berço mundial das artes, da cultura, cidade que abraça estilos diversos. A Ecole carrega a autenticidade e a paixão pelas pessoas na essência. Especialista na formação de Consultoria de Imagem e Morfopsicologia, reúne expertise, técnicas e metodologias diferenciadas, aliadas às premissas de coaching e desenvolvimento pessoal, multiplicando em cada aluno o que carrega como maior crença:

Olhar as pessoas pela sua essência e traduzir pela imagem um reflexo genuíno do que são.



A Ecole oferece diversos cursos, entre formações, cursos de extensão, workshops e cursos online, abordando temas sobre imagem, psicologia, negócios e empreendedorismo.



Confira a agenda completa e as informações no site www.ecolebrasil.com

Workshop de Tecidos: diferentes tipos e aplicações

Quando: Dias 5 e 6 de maio

Horário: sexta-feira das 19h às 22h e sábado das 9h às 18h.

Local: Rua Carlos Gardel, nº 55 - Porto Alegre

Valor: 4x R$195 ou 5% de desconto à vista

Informações: Para se inscrever ou saber mais, entre em contato pelo e-mail

contato@ecolebrasil.com ou pelos telefones (51) 9949-2609 e (51) 8147-6888