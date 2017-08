Economize na decoração com papel de parede adesivo

O uso de papel de parede adesivo ou autocolante é uma ótima opção para qualquer ambiente de casa, da empresa ou do escritório. Isso porque o material tem um valor acessível a todos os públicos, é muito fácil de ser instalado e também apresenta características versáteis. Sua parte autocolante existe no verso do papel de parede, sendo necessário apenas removê-la adequadamente, antes da aplicação (se você quer aprender como aplicar o papel de parede, não deixe de conferir nosso tutorial).



Tudo isso faz com que o papel de parede adesivo seja uma alternativa muito melhor do que a providência de pintar a parede, pois as tinturas demandam utilização de muitos materiais mais caros, gastam tempo, exigem mais habilidades e ainda fazem muita bagunça. Confira, a seguir, mais detalhes das vantagens dos papéis de parede.



Papel de parede é fácil de trocar e remover



Além de ser muito fácil de aplicar, o papel de parede também pode ser removido e trocado de forma completamente simples, basta ter uma espátula e uma escada. Assim, é possível variar a decoração dos espaços com mais frequência.



Variedade de temas e opções de papel de parede



As texturas, cores e estampas de papéis de parede são infinitas. Existem texturas que se assemelham muito a madeiras, azulejos, tijolos e mais, além disso, as tonalidades vão das mais suaves às vibrantes. Há também as opções de estampas temáticas para personalizar os ambientes.



Fácil de aplicar (e você mesmo pode fazer)



O papel de parede de adesivo pode ser fixado até mesmo pelos próprios donos do imóvel. A facilidade faz com que as pessoas não precisem contratar profissionais especializados no assunto de fixação de papel de parede, ou seja, uma economia muito importante.



Possibilidade de customizar (decorar apenas algumas partes, por exemplo)



Quem preza pela discrição ou está pensando em fazer um tipo de decoração mais produzida e criativa, tem a chance de criar verdadeiras artes em somente algumas partes das paredes. Os papéis podem ser fixados em forma de faixas tanto na horizontal, quanto na vertical. Há ainda a opção de fazer um fundo para o mural de fotos ou quadros, decoração de degraus e muito mais. Essa forma de decoração também pode garantir mais economia, uma vez que é possível variar entre papéis mais caros e mais baratos e coloca-los de modos intercalados.



Facilidade na limpeza e manutenção



O papel de parede Autocolante é de fácil manutenção, se sujar com pingos de água, suco ou qualquer sujeira basta um pano úmido com um pouco de detergente neutro para fazer a limpeza, o papel de parede autocolante é 100% vinílico, ele não absorve nenhum tipo de liquido e não mancha com facilidade.



