Primeira edição do Boa Forma Experience reflete a força do movimento pela saúde e bem-estar

A primeira edição do BOA FORMA Experience mostrou que a busca pela saúde e pelo bem-estar é uma bandeira compartilhada por muita gente. Mais de mil pessoas estiveram no evento realizado pela marca, integrante do portfólio de femininas do Grupo Abril, nos dias 28 e 29 de outubro, na Praça Victor Civita, em São Paulo. Com patrocínio da Colgate e apoio da Herbalife e da Cyrstal, o evento trouxe uma programação repleta de aulas, cursos e workshops que abordaram o universo fitness, desde a gastronomia até práticas para tornar a vida mais leve.



Entre as personalidades que passaram pelo BOA FORMA Experience, nomes como Betina Dantas, criadora do ballet fitness; Isabel Alvares, vencedora do Masterchef; Bella Falconi, fit girl e Paulo Junqueira, criador da Superioga, que fez questão de ressaltar a importância da marca e da iniciativa. "Há 31 anos, eu comprei minha primeira BOA FORMA. E a revista foi muito importante desde o início até hoje na minha vida. Desejo que ela influencie muitos — exatamente como fez comigo", diz.



"O sucesso do evento reforça a capacidade de inovação e o pioneirismo de BOA FORMA no mercado de wellness, que cresce exponencialmente no Brasil e no mundo", afirma Juliana Diniz, redatora-chefe da BOA FORMA. De acordo com o The Global Wellness Institute, o mercado de bem-estar movimenta US$ 3,7 trilhões atualmente. Para se ter uma ideia, a participação dos esportes no PIB brasileiro atingiu a marca de R$ 67 bilhões (1,6%) em 2011. Segundo o relatório da Pluri Consultoria, acredita-se que no ano de 2016 o crescimento foi de 22%, equivalente a 1,9% do PIB. Os números levam em conta clubes, entidades, marketing, mídia, comércio, vestuário, artigos e equipamentos, eventos e serviços em geral.



Grandes marcas do segmento apoiam a iniciativa de conscientizar cada vez mais pessoas sobre a importância de uma vida mais balanceada. "É uma satisfação imensa participar ativamente de iniciativas da BOA FORMA, marca que possui uma sinergia muito forte com a nossa ao incentivar que as pessoas adotem um estilo de vida mais saudável e ativo", afirma Bianca de Castro, associate Manager na Herbalife. "Estamos muito felizes com a parceria entre Colgate e Boa Forma por ter a oportunidade de divulgar a mensagem da importância de cuidar da higiene bucal para o bem-estar e a saúde do corpo como um todo", completa Lidia Mota, gerente de marca da Colgate.