Sexta edição de evento de luxo em São Paulo fará homenagem a estilista e parte da renda será revertida para associações beneficentes

Vem aí a sexta edição do Select Trend Lover que acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro (quinta e sexta-feira), das 11h às 20h30 no Buffet Colonial, em Moema, São Paulo.



Silmara Cassab, Dudu Pacheco e Kika Peres formam o trio que promete abalar as estruturas do circuito social de São Paulo com um evento de luxo e doação. Três nomes de peso e com uma bagagem expressiva no high society de São Paulo.



Empresária de sucesso nos segmentos da moda, beleza e eventos, Silmara Cassab, que encabeça o projeto, é empreendedora nata e antenada ao mundo social, está sempre em busca por inovação. Acumula longos anos de experiência na produção dos mais importantes eventos de São Paulo, tendo atuado como diretora social do Clube Monte Líbano, produtora de eventos das marcas Tiffany e Lydia Sayeg, além de ter sido proprietária de confecção por dez anos.



A curadoria espera manter o sucesso das edições anteriores, que contaram com a participação de empresárias, socialites, bloggers, digital influencers e do público AA.



Cristiana Miranda, CEO da Kconceito Moda, também participará do evento. A renomada e criativa relações públicas Dudu Pacheco, referência nas mais diversas áreas do mercado de luxo, estará presente com o seu "Cantinho do Desapego", um espaço onde será possível adquirir roupas de acervos de socialites e do aclamado estilista Walério Araújo, além de itens de luxo, cuja renda será revertida para as Casas André Luiz.



Programação

Workshop com executivos influentes de coach, finanças, Facebook e Google.

Aula de dança de salão.

Yoga.

Aula gourmet, degustação de vinhos, sabores da Itália, aula de hortas verticais.

Desfile com looks das marcas presentes no evento.

Sorteios e leilão de roupas de famosos.

Cantinho kids com Best Baby para as crianças.



Homenagem

E não para por aí. Haverá, também, um happy hour e homenagem especial a Walerio Araújo. O estilista é considerado um dos profissionais mais importantes de São Paulo, tendo sido comparado, por sua ousadia, ao britânico Alexander McQueen. Walério faz roupas para Anitta, Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Maria Rita, Preta Gil, dentre outras celebridades.



Ação Social

O 6º Select Trend Lover fez parceria com o ambulatório das casas André Luiz, que atende a cerca de 600 pessoas que moram na instituição, dentre elas, adultos e idosos, e 1400 crianças e adolescentes, que possuem deficiência física e mental. Parte da renda do evento será revertida para a instituição.



Dada a situação atual do País, a edição contará com preços e condições especiais.

6ª Edição Select Trend Lover



Curadoria: Silmara Cassab

Quando: 28 e 29 de setembro, quinta e sexta-feira – das 11h às 20h30

Onde: Buffet Colonial - Av. Indianópolis, 300 – Moema – São Paulo - SP

Estacionamento: R$ 15,00 por três horas (manobristas no local).

Outras informações: eventos@trendlover.com.br - https://www.facebook.com/trendloversoficial/

Entrada: Franca com doações espontâneas de alimentos não perecíveis ou valores em espécie para obras assistenciais.





Website: https://www.facebook.com/trendloversoficial/