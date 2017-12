Editora Maayanot recebe Prêmio Jabuti, por Ilustração de obra de Knispel

Com um Auditório Ibirapuera lotado, em clima de festa e confraternização, a 59ª cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti, iniciativa da Câmara Brasileira do Livro, foi marcada este ano por um fato inédito: pela primeira vez, é premiada uma editora totalmente dedicada a tematica judaica, a Maayanot, com o livro "Retrospectiva: Os 60 Anos das Criações de Gershon Knispel – 1950-2015", que aborda a trajetória deste israelense radicado no Brasil, considerado um dos grandes artistas contemporâneos.



Conforme destaca o rabino David Weitman, fundador e editor da Maayanot (que significa "fontes" em hebraico), "Knispel é um dos mais famosos artistas israelenses, um verdadeiro humanista que luta pela igualdade, justiça e fraternidade. Tive a honra de incentivá-lo a expressar mais em seus trabalhos os conceitos judaicos e, em suas obras, a denúncia ao Holocausto tem sido um tema permanente".

O projeto do livro nasceu após uma exposição individual de quadros e esculturas do artista no Memorial da América Latina em 2013, chamada Testemunhos, e oferece uma edição trilíngue (português e inglês, em 240 páginas, e hebraico, em 140 páginas), incluindo um pôster central com quatro dobras com alguns dos principais murais de Knispel.



História da Editora Maayanot - "Maayanot", em hebraico, significa "fontes". Fundada em 1992, consolidou sua presença no mercado editorial participando da Bienal Internacional de Livros do mesmo ano, realizada no Parque do Ibirapuera. Seu objetivo principal é difundir a sabedoria milenar judaica em língua portuguesa, para os mais diversos públicos. Até agora são quase 200 títulos publicados e cerca de um milhão de livros impressos, que tratam dos mais variados temas e divididos em várias categorias, como autoajuda, mística e filosofia judaica, ética e comportamento e Brasil judaico, entre outros.



A milenar filosofia judaica ─ que vem desde os tempos dos patriarcas ─ envolve a história do pensamento judeu, que muitas vezes serviu de base para a consolidação de crenças diversas e normas éticas em toda a trajetória da humanidade. E uma das coisas mais importantes desse caminho foi a transmissão do conhecimento pelas gerações, seja por via oral com os discursos rabínicos, seja através de livros e escolas.



Em seus 25 anos de atuação no mercado editorial brasileiro, a Editora Maayanot publica desde obras clássicas (Maimônides, Luzzato,Maharal, Bíblia) e autores contemporâneos (Adin Steinsaltz, Aryeh Kaplan, Bernardo Kliksberg, Abraham Twersky, Jonathan Sacks, entre outros), até romances e livros infantis com apurado conteúdo didático, a fim de ensejar o aperfeiçoamento ético e moral dos leitores de todas as idades.



Para levar esta sabedoria ao maior número possível de leitores, a Maayanot ,hoje dirigida pelo Rabino Levi Weitman,também comercializa livros e-books: já são 24 títulos no formato para leitores de livros eletrônicos como Kindle, Kobo e IPAD, e com expectativa de novos lançamentos em breve. Enfim, a Editora Maayanot continua ampliando o alcance de suas publicações, que podem ser encontradas nas mais conceituadas redes de livrarias em todo o país, no seu novo site (www.maayanot.com.br) e no Facebook.



Cronologia da Maayanot

1992 – Início das atividades, em uma pequena sala pertencente ao Centro Judaico Morumbi.

1999 – Lançamento do Best-seller "Rumo a Uma Vida Significativa", de Simon Jacobson, em grande evento no Hotel Renaissance, SP.

2008 – Lançamento da obra "Kitsur Shulchan Aruch, o Código Abreviado da Lei Judaica", na Maison Menorá, SP.

2011 – Mudança para suas novas e amplas instalações, que contam com um moderno showroom.

2012 – Lançamento do novo site, www.maayanot.com.br, totalmente reformulado.

2013 – Organizou e participou da Feira do Livro Judaico em Português, realizada pela primeira vez em junho de 2013, repetida bienalmente em 2015 e 2017.

2013 – Comemorando seus 18 anos de existência, lançou o catálogo eletrônico em seu site com todas as suas obras.

2017 – Torna-se a primeira editora brasilaeira totalmente dedicada a tematica judaica a conquistar o Prêmio Jabuti, na categoria Ilustra