Effaclar BB Blur agora em versão pó compacto mineral

Quem se encantou em 2015 com o lançamento de Effaclar BB Blur vai amar a grande novidade da La Roche-Posay, produzida com exclusividade para o Brasil: Effaclar BB Blur Pó Compacto. O primeiro pó compacto mineral que cuida da pele, unindo a expertise da linha Effaclar para pele oleosa ao efeito blur.



Effaclar BB Blur Pó Compacto representa a nova geração pó compacto, que vai muito além da maquiagem com FPS. O produto – além de uniformizar – age na qualidade da pele, cuidando progressivamente da aparência dos poros, brilho e suavidade da pele. Além disso, o produto conta com a tecnologia blur, uma das grandes tendências do mercado de beleza, que reflete a luz e proporciona um efeito óptico instantâneo, alisando e cobrindo as imperfeições, promovendo na pele um efeito mate e acabamento natural, sem obstruir os poros.



Além disso, Effaclar BB Blur Pó Compato conta com a tecnologia Airlicium em sua fórmula, que promove o controle inteligente do brilho causado pela oleosidade e umidade. O produto ainda oferece proteção UVB FPS 25.



"Effaclar BB Blur Pó Compacto alia em uma maquiagem o know-how e a tecnologia da linha Effaclar para pele oleosa à uma ação uniformizadora de um BB, e uma apresentação em pó compacto, para entrar na rotina diária das brasileiras", explica Valerio Gargiulo, diretor da marca no Brasil.



Conheça as propriedades do Effaclar BB Blur Pó Compacto:



• Pó efeito blur – Disfarce óptico das imperfeições. Transforma instantaneamente a superfície da pele.

• Micropigmentos minerais – Acabamento natural e cobertura homogênea. Matifica a pele sem obstruir os poros.

• Tecnologia Airlicium – Oferece um controle inteligente de brilho ativado toda vez que a pele produz oleosidade e umidade.

• Qualidade da pele – Melhora progressiva do brilho, imperfeições, aparência dos poros e suavidade da pele.

• FPS 25: Proteção UVB.

• Disponível em duas tonalidades: clara e média.



O produto foi testado sob controle dermatológico, e é não comedogênico.





Modo de usar: Aplicar diariamente na pele após o cuidado habitual. Pode ser reaplicado durante o dia sempre que necessário. Evitar a área dos olhos.



Preço sugerido: R$ 159,00

Website: http://www.laroche-posay.com.br/