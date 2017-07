Elimine toxinas e resíduos com a drenagem linfática

Acabar ou diminuir com o inchaço do corpo é o desejo de grande parte das mulheres. Com a drenagem linfática isto é possível, por isso a técnica é tão recorrente nas clínicas de estética. Quando realizada com equipamentos, a drenagem permite maior conforto e segurança ao paciente.



A drenagem linfática atua eliminando o acúmulo de líquidos que se acomodam entre as células e impedem o bom funcionamento do organismo. Estes líquidos, quando estacionados, dificultam as atividades do metabolismo, o que consequentemente influi no processo de queima de gordura.



Esta técnica ainda contribui com a diminuição da celulite, uma patologia que está atrelada a retenção de líquidos. Quando há acúmulo de fluídos, não há oxigenação do tecido, o que gera os nódulos fibrosos que causam o efeito "casca de laranja".



A HTM possui em sua linha de produtos os equipamentos Beauty Dermo e Dermo Crystal, que realizam a vacuoterapia com emissão contínua e pulsada, ideal para a drenagem linfática.



Outro método auxiliar e eficiente é o laser infravermelho, que se aplicado antes do processo de drenagem, ativa a rede ganglionar e contribui com o sucesso do procedimento. O tratamento com o Fluence é indicado, pois o equipamento possui as tecnologias de LED e Laser utilizadas na fototerapia.



A consultora científica Patrícia Lopez indica ambos os métodos para garantir a eficácia do tratamento. "A sucção da vacuoterapia proporciona uma massagem mecânica profunda, aumentando o aporte circulatório. O laser infravermelho entra como um coadjuvante, sendo aplicado sob os linfonodos responsáveis pela drenagem, com a finalidade de estimulá-los", diz.



A associação destas terapias contribui com a efetividade do tratamento e garante os melhores resultados.



