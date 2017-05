Elimine os vasinhos com a Luz Intensa Pulsada

As telangiectasias, conhecidas popularmente como "vasinhos", são filamentos muito finos que estão visíveis na superfície da pele do rosto e corpo. Este é um problema estético, que não apresenta grandes sintomas, mas incomoda principalmente as mulheres por influenciar, e muito, na autoestima e aparência.



O sexo feminino está mais sujeito a desenvolver esta patologia, devido a associação deste mal com os hormônios femininos. O uso de pílula anticoncepcional é um dos fatores que contribui com a piora dos vasinhos. Não há uma causa diretamente associada a isto, mas sabe-se que a exposição solar, alcoolismo, gravidez e o envelhecimento podem contribuir com esta disfunção.



Pessoas com peles muito claras também são acometidas, já que a menor quantidade de melanina os torna mais visíveis. Grande parte dos pacientes que apresentam as telangiectasias optam pela remoção.



O principal método para eliminar os vasinhos é o uso da luz intensa pulsada (IPL). O tratamento é realizado através do mecanismo fototérmico, onde a energia luminosa é absorvida e transformada em calor, provocando a coagulação do cromóforo alvo, no caso a hemácia, reparando-o.



A HTM possui o Light Pulse, um equipamento de luz intensa pulsada que apresenta sistema de resfriamento eletrônico (cryocooling), garantindo maior segurança e eficiência aos procedimentos. Outro diferencial é a maior fluência - depósito de energia - que ele proporciona, dispensando a necessidade de mais de uma passada por aplicação na mesma região de tratamento.



A consultora científica Aline Marques diz que "A luz pulsada da HTM é muito versátil, pois além de ser uma das técnicas mais indicadas para a remoção dos vasinhos, é recomendada também para outros tratamentos estéticos como manchas, acne, rejuvenescimento, rugas e epilação".



A recomendação é que sejam realizadas em média 6 sessões corporais e 8 faciais, com intervalo de 30 dias.



Os resultados são visíveis logo após a primeira sessão e há uma redução progressiva ao longo das sessões.





