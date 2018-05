Emagreça sem sair de casa e com exercícios de alta intensidade praticando o Cross Home

Reconhecida como a maior startup de Online Fitness da América Latina, a Queima Diária agrega mais um produto ao seu extenso portfólio e lança o programa Cross Home. Baseado em uma das modalidades mais populares nas academias brasileiras, o Cross Home combina movimentos ginásticos, de força e resistência e foi criado em parceria com a musa fitness Thais Health, que soma mais de 300 mil seguidores em seu Instagram. "Sabemos que o que promove o emagrecimento efetivo e resultados ótimos em força e resistência são os exercícios de alta intensidade. Minha proposta é despertar nas praticantes um sentimento de superação", afirma.



A metodologia do Cross Home engloba exercícios nos quais as praticantes utilizam apenas o peso do corpo. Segundo Thais Health, a sobrecarga é o próprio corpo, e todas as posturas foram baseadas em movimentos do dia a dia, funcionais. "Invisto muito em agachamentos, flexões e abdominais. Diferentemente do que acontece em uma academia, eu desafio a pessoa a realizar o treino no menor tempo possível ou então o máximo de rounds que ela consegue realizar em um tempo determinado. Dessa forma, ela pode quantificar e se desafiar de acordo com os seus limites e a sua sensação de esforço físico, tirando-a sempre da zona de conforto. Isso, em termos fisiológicos, é superpositivo", explica.



O Cross Home é composto por 15 aulas com até 20 minutos casa. As cinco primeiras aulas devem ser praticadas nas três primeiras semanas, as cinco aulas seguintes durante outras três semanas e as cinco aulas finais nas últimas três semanas do programa, totalizando nove semanas de exercícios. Assim como em todos os programas da Queima Diária, as videoaulas do Cross Home contam com um moderador - que faz o exercício de uma forma simplificada - e um praticante que pratica no nível mais avançado. "Isso não muda em nada o treino, nem a sensação de cansaço, porque cada um faz de acordo com o seu limite", declara Thais Health.



Website: http://www.queimadiaria.com