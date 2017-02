Emagreça substituindo atividades simples do dia a dia

De fato, é difícil emagrecer de forma saudável sem ter uma rotina de exercícios, porém existe uma forma de burlar a preguiça exercitando-se sem perceber. Mude algumas atividades rotineiras por hábitos mais ativos e perca aqueles quilinhos extras sem, necessariamente, ter de ir à academia.



Confira abaixo algumas dicas da personal trainer Lana Pessoa para começar a ter uma vida mais ativa:



Esqueça o elevador



Substitua ele pela escada. São apenas 1 a 2 minutinhos de dedicação. Suba e desça toda escada que encontrar na sua frente: no trabalho, no prédio onde mora, em qualquer lugar.



Além de eliminar aquela sobremesa que comeu no dia anterior, esse exercício define os músculos das pernas, coxas e glúteos.



Deixe o carro em casa



Para pequenas e médias distâncias, deixe o veículo na garagem. Vá a pé até padaria, mercado, restaurantes e comércios próximos do trabalho ou da residência.



Outra dica é estacionar o carro mais longe do local costumeiro, uma a duas quadras do destino, ou descer do ônibus/Metrô uma parada antes. Assim incluirá mais atividades no seu dia.



Se fizer isso em todos os compromissos ao longo da semana já verá diferença no seu corpo, principalmente se for uma pessoa sedentária.



Passeie com seu cachorro



Utilize o tempo livre para passear com o seu animal de estimação. Dê voltas no quarteirão, ande pelo condomínio ou brinque com ele em parques. Além de ser um incentivo para o seu físico e saúde, seu animalzinho ficará muito mais feliz e saudável.



Dê folga para a ajudante



Escolha um dia e faça você mesmo o trabalho de casa. Varrer, passar pano, limpar vidros e móveis são atividades que gastam muitas calorias sem você perceber.



Dance



Aproveite os minutos que sobraram do seu dia para dançar aquela música que você adora. Além de divertido, diminui o estresse e ajuda o corpo a queimar aquelas gordurinhas que tanto incomodam.



Faça essas alterações e em pouco tempo perceberá diferença na sua disposição física, mental e no contorno do seu corpo.



Sobre Lana Pessoa



Lana Pessoa é educadora física com bacharel em educação física pela Universidade de São Paulo (USP), e especialista em três áreas: Saúde da Mulher, Treinamento Personalizado e Bases da Nutrição Esportiva. Atualmente, é responsável por uma equipe multidisciplinar, que conta com educadora física, nutricionista e psicólogo. Com atendimento presencial e online, são criados treinos exclusivos e personalizados para cada uma de suas alunas. Além disso, criou recentemente vídeoaulas com metodologia dinâmica e eficiente para tornear e emagrecer o corpo feminino. A personal trainer também administra um perfil no Instagram, que possui mais de 260mil seguidores, onde dá dicas e apresenta exercícios que podem ser feitos em qualquer espaço só com o peso do corpo.





Website: https://lanapessoa.wordpress.com/