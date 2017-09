Como emagrecer com a dieta da sopa: garante 4 quilos a menos em 7 dias

Purificar o corpo em profundidade e, aliás, perder 4 quilos de peso em tempo recorde. Sim, é alertado que você não pode continuar a dieta por mais de 7 dias.



Esta dieta é rica em potássio e pobre em sódio, perfeito para eliminar toxinas, limpar o organismo de impurezas e dizer adeus à retenção de líquidos.



Você vai notar as pernas e quadris inchados e o peso reduzido como mágica.



O plano baseia-se em sopa, trazendo a queima de gordura feita com vegetais frescos.



Receita da sopa para emagrecer:



6 Cebolas grandes (ricas em potássio e fósforo);



2 Pimentões verdes (ricos em fósforo, enxofre e magnésio);



Um pouco de aipo (grande poder diurético);



6 Tomates (ricos em potássio e fósforo);



Meia couve (rica em potássio, enxofre e cálcio);



Pimenta, sal e caldo de galinha reduzida de sódio.



Corte os ingredientes em pedaços pequenos e coloque para ferver até ficar cozido.



Idealmente, você deve preparar quantidades maiores de sopa e congelar para quando for querer comer.



Dieta da sopa para emagrecer



Sendo um método muito rigoroso não devem ser mantidos por mais de uma semana.



Dia 1

Consuma a sopa de queima de gordura até se sentir saciado, pode ser consumido nesse dia também frutas frescas.



Lembre-se sempre de evitar exageros, isso é uma dieta, não é necessário passar fome, mas comer em excesso não vai lhe trazer seus objetivos.



Dia 2



Coma somente a sopa para emagrecer (melhor se forem de folhas verdes). Legumes proibidos.



No jantar é permitido um pouco de batata com azeite feito no forno.



Dia 3



Tome sopa de queima de gordura, e consuma frutas e vegetais frescos.



Dia 4



Consuma somente a sopa de queima de gordura e bananas. Nada doce. Você pode beber leite desnatado. Você deve beber muita água.



Dia 5



Consuma sopa de queima de gordura até se sentir saciado. Nesse dia você pode comer também carne magra, máximo de 500 gramas durante o dia. Você pode substituir por peixe.



Permitido: três tomates frescos. Beber muita água.



Dia 6



Legumes e carne magra (frango, peru ou carne grelhada). Este cardápio também pode ser repetido no jantar.



A sopa de queima de gordura deve ser tomada pelo menos uma vez no dia.



Dia 7

Concessão do dia: arroz integral. Ele deve ser cozido legumes e com suco de limão. Você pode comer até que você se senta satisfeito.



Tome a sopa queima de gordura, pelo menos uma vez por dia.



Para manter nossa saúde sempre em dia a água é muito recomendada. Tenha o hábito de consumir pelo menos 8 copos de água diariamente.



Junto com a dieta procure também praticar alguma atividade física, além de colaborar com a perda de peso, ela pode fazer muito bem para seu corpo e mente.



Para conseguir o cardápio grátis e completo, entre no seu navegador e digite beleza.blog.br o cardápio feito pela nutricionista está na matéria: dieta da sopa do hospital do coração perca 7 quilos em 7 dias.





Website: https://beleza.blog.br/dieta-da-sopa-do-hospital-do-coracao-perca-7-kilos-em-7-dias