EmagreSee inaugura clínica no Bosque da Saúde/SP

No último dia 21 de março, inaugurou na Av. Cursino a EmagreSee Bosque da Saúde e, contou com a presença de influenciadores, jornalistas, empresários e amigos. A clínica oferece um novo conceito na prestação de serviços na área de estética e da beleza, na zona Sul da cidade de São Paulo. Com equipamentos de alta tecnologia, que possibilitam na melhora e na eficácia dos tratamentos estéticos em diversas partes do corpo.



Comandada pela advogada Ana Elisa Cervantes, que enxergou um mercado promissor neste setor da estética e, deixou de lado sua carreira para tornar-se proprietária. A empresária, juntamente com o seu marido, apostaram nessa franquia por possuir uma metodologia de tratamento clínico e eficaz, pois são tratamentos aliados a um programa nutricional exclusivo de emagrecimento.



"Sempre fui apaixonada pela nutrição e em influenciar as pessoas a se manterem saudáveis. A EmagreSee é o casamento perfeito onde a estética é aliada neste processo de emagrecimento, um estilo de vida. É um sonho que estou realizando", explica a empresária.



É importante lembrar ainda que o setor beleza/estética está na contramão da economia do País, ou seja, uma área que desconhece a palavra crise. O balanço consolidado do setor de franquias em 2017, apurado na Pesquisa de Desempenho realizada pela ABF - Associação Brasileira de Franchising, confirmou o crescimento de 8% da receita, fechando o ano com um faturamento de R$ 160 bilhões.





EmagreSee Bosque da Saúde

Av. do Cursino, 1274







Website: http://www.emagresee.com.br