Empregos no Japão: aumento de vagas sem fim abre novas portas

Com inacreditáveis 100/60 vagas de empregos no Japão, e aumento de 1% ao ano nesta margem, o governo japonês, enfim, abre as portas para descendentes da quarta geração e brasileiros sem descendência, porém qualificados.

A economia do Japão cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre, ajudada por fortes gastos de consumidores e empresas, e este cenário está previsto também para os próximos anos.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 1,9%, em base anualizada, entre abril e junho, superando a previsão de aumento de 1,4% em pesquisa Reuters. O número veio após contração revisada de 0,9%, maior do que as estimativas iniciais, no trimestre anterior, que pôs fim à melhor fase de crescimento desde a bolha econômica dos anos 1980.

O programa atual do governo japonês prevê novos vistos para descendentes da quarta geração para tentar suprir a escassez de mão de obra, e vai admitir até 4.000 yonsei por ano de qualquer nacionalidade.

Com o momento atual de falta de mão de obra no país, principalmente em setores como construção civil, e pressionado pelas obras da Olimpíada de Tóquio, em 2020, agricultura, indústria naval e cuidado de idosos, brasileiros sem descendência também serão selecionados.

As regras para os yonsei são bem mais restritas do que as das gerações anteriores. Além do certificado de japonês no nível 4, para o teste JLPT, ou E, no caso do J.TEST – Test of Practical Japanese, é preciso ter entre 18 e 30 anos e viajar só, sem a família.

Para brasileiros puros, ainda não foram divulgadas as regras para se conseguir o visto de trabalho, porém a Agência de Empregos no Japão BR, acredita que sejam muitos os requisitos.

- "Esta é a melhor fase econômica do Japão em 30 anos" - diz Michelle, Gestora de RH da Agência BR.

Como por exemplo:

Sem antecedentes criminais, emprego registrado por longa data no Brasil, comprovação de imóvel fixo, ter muita saúde, e idade entre 20 e 45 anos.

