Empresa aposta em mais saúde física e financeira de seus clientes

Em meio a falta de perspectivas no cenário econômico, com 13,7% de desempregados em todo o Brasil, surge uma opção que vai cuidar não apenas da saúde do seu bolso, mas também de todo o seu corpo. O catálogo Viver Mais e Melhor reúne produtos voltados a promover saúde e bem-estar e além disso, oferece um plano de negócios interessante com 30% de lucratividade sobre os produtos.



A empresa oferece uma vasta linha de produtos como Nutracêuticos, Cosméticos, Vestuário e Cosméticos Sensoriais, tudo para entregar aos clientes a possibilidade de viver mais e melhor. E como o modelo de negócio é baseado nas vendas diretas, é possível vender os produtos para ter uma renda extra ou investir tempo para fazer a renda integral com os produtos.



O catálogo Viver Mais e Melhor possui quatro opções para iniciar o negócio: Kit Bronze, Kit Prata, Kit Ouro e Kit Líder, este último dá a opção de montar equipe de vendas e ganhar bonificações em produto sobre a venda da rede.



O setor de saúde e beleza do Brasil é o segundo maior mercado do mundo, com projeção de crescimento de 15% ao ano. Aliado a isso, temos um número de cerca de 50% dos brasileiros acima do peso, entregando ao revendedor de produtos para a saúde um vasto campo de atuação. Aliado ao modelo de vendas diretas, o setor te entrega ainda a facilidade de trabalhar sem chefes e com a possibilidade de escolher seus horários.



Para Pedro Gurgel, diretor do catálogo Viver Mais e Melhor, a empresa espera cadastrar 10 mil novos revendedores até o final do ano. "Estamos num setor que permite não apenas flexibilidade de horários, mas sim, ganhos ilimitados e independência financeira, numa área que não para de crescer no Brasil. Nosso plano de negócios possibilita o crescimento de nossos revendedores e nosso objetivo é levar saúde e bem-estar aos nossos clientes e representantes para que vivam mais e melhor", destaca o empresário.



A representante Renata Bandeira Catarino, já atua com catálogos de produtos há quatro anos. Começou complementando renda enquanto ainda trabalhava em uma empresa de TI e hoje em dia, dedica-se apenas a representação de produtos. "Fui criando uma excelente rede de vendas e percebi que podia deixar o escritório. Hoje trabalho com alguns catálogos, mas o Viver Mais e Melhor já está despertando os meus clientes. Os produtos são muito bons", comenta.



Entre os produtos campeões de venda da marca estão os cremes Sebo de Carneiro e São Luiz, cápsulas Detox e Pure Coco, e a linha de beleza vegana Renovat. O cadastro pode ser feito através do site: http://www.vivermaisemelhor.com.br/ ou pelo telefone 0800 001 9287