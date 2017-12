Empresa de Carlos Wizard proíbe trabalho aos domingos

Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Esta máxima muito conhecida é levada bastante à sério pelo empresário Carlos Wizard Martins, dono, entre outras empresas, da Aloha - que oferece óleos essenciais, cosméticos e uma linha natural de produtos pets no modelo porta a porta.



Wizard instituiu uma cláusula no contrato comercial da Aloha com seus consultores em todo o Brasil, estabelecendo que aos domingos os colaboradores da empresa não trabalham. "É um dia em que não realizamos reuniões de negócios, não fazemos promoções de produtos, não patrocinamos ou promovemos seminários, treinamentos ou outros encontros motivacionais de qualquer espécie, sob pena de rescisão contratual", afirma, lembrando que no próximo dia 8 de dezembro (sexta) é comemorado o Dia Nacional da Família.



Adepto da teoria de que os domingos devem ser reservados para a família, Wizard estava, há algum tempo, desconfortável com a frequente realização de eventos, seminários e palestras da Aloha e de seus consultores, em várias partes do país, aos domingos. "Em 30 anos como empreendedor, sempre evitei realizar qualquer atividade comercial aos domingos, já que considero que esse é um dia para estar próximo da família e de dedicar-se a adoração a Deus. São princípios que regem os meus negócios e a minha vida particular, e que acredito que estão acima de qualquer interesse financeiro ou mercadológico", diz.



A ideia, que à princípio causou em Wizard receio de ser mal compreendida, foi bem aceita pelos parceiros da Aloha. "Pensei que, talvez, eles pudessem questionar sobre essa norma e alegar que trabalhar todos os dias é uma prática comum da concorrência e que perderíamos mercado. Entretanto, para minha surpresa, a cláusula foi bem aceita quando anunciada em uma convenção nacional", conta.



Para o empresário, o dinheiro originado dos negócios é fundamental para uma vida confortável e para a realização de sonhos, porém, não é o mais importante. "A maior riqueza que podemos ter, depois da saúde, são os relacionamentos com a família, os amigos, a sensação de paz consigo mesmo e com o Criador. Afinal há dois grandes objetivos para se alcançar na vida. Um é obter o que se deseja e o segundo é desfrutar o que se alcançou", afirma o empresário.



