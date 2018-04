Empresa de Consultoria aposta no mercado de Franquias e lança nova marca de Esmalteria e Beleza

O Brasil ocupa o terceiro lugar no mercado de beleza mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e China, com um faturamento médio de R$ 8,2 Bilhões por ano, onde os serviços mais procurados são manicure e pedicure, design de sobrancelha e cabelo.



A indústria ligada à beleza e cuidados pessoais tem perspectivas de crescimento para o setor em 2018. A projeção é que chegue a um crescimento nominal de 7,5% no faturamento, quase o triplo da projeção recente feita pelo Banco Central sobre o Produto Interno Bruto (PIB), que será de 2,7% neste ano.



"Após anos desenvolvendo negócios para franqueadoras e empreendedores, resolvemos desenvolver nossa própria marca e apostar também no mercado de franquias. Depois de muita pesquisa e entrevistas com clientes, lançamos a Franquia de Esmalteria Von Beauty" Diz Diego Mi Porto - Fundador e CEO da DVX FRANCHISING e MSE - MONTE SUA ESMALTERIA



Segundo estudo de segmentos elencados pela ABF - Associação Brasileira de Franchising, o mercado de Saúde, Beleza e Bem-Estar, encabeça a lista de maior crescimento em faturamento de 2017 como um todo, onde cresceu entre 12,1% e 13,4%. O crescente aumento da preocupação com o bem-estar, beleza e saúde, são os principais fatores que explicam a alta no segmento



A Franquia de Esmalteria promete atendimento personalizado e experiência diferenciada aos clientes. Com layout clássico e clean, chama muita atenção pela sofisticação e sensação de conforto, tendências essas que agradam e atraem o grande e assíduo público feminino do mercado de beleza



"Desenvolvemos um método de atendimento e layout exclusivos, entrevistamos mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) consumidores e consumidoras do mercado de beleza e mais de 1.000 (mil) franqueados, também do segmento, para alinharmos essas informações ao nosso Know-How e após a apuração dos dados, pudemos desenvolver um modelo de negócio mais afiado e assertivo para que nossos clientes e franqueados tenham realmente o atendimento e suporte que eles sempre sonharam" - Diz Diego CEO da Franqueadora.



A Franqueadora diz que ouviu muitas dificuldades enfrentadas por franqueados de outras redes e definiu um modelo de negócio realmente diferente das demais "A Von Beauty é uma franquia mais "aberta", pois oferece a oportunidade do franqueado implantar diversos serviços, relacionados a beleza, sem qualquer alteração de custos como taxa de franquia ou royalties, o que consequentemente aumenta a possibilidade de melhora no faturamento de cada unidade e estimula o franqueado a estar sempre atualizado nas tendências do mercado". - Diz Ana Paula, Gerente Operacional



As unidades da Von Beauty também possuem vantagens para seus frequentadores, que podem participar do Nail Club Von B, sistema de fidelidade onde o cliente ganha diversos benefícios e descontos através de pontuações recebidas a cada atendimento realizado

A Franquia de Esmalteria Von Beauty apresenta uma ótima base de know-how e oportunidade para quem quer empreender no mercado de Esmalteria e Beleza pois oferece grande atenção ao suporte dos franqueados e ao atendimento do cliente final, receitas de sucesso para quem quer se consolidar nesse mercado.























0































Raio X - Franquia Von Beauty



Área de Instalação: A partir de 40m²

Faturamento médio mensal: 40 e 50mil

Prazo de retorno do investimento: de 12 a 18 meses

Fundo de Propaganda: R$ 500

Taxa de Royalties: R$ 1.000

Capital para instalação: R$ 40.000

Taxa de Franquia: R$ 25.000

Investimento Total: A partir de 65mil com taxa de Franquia*































Website: http://www.vonbeauty.com.br