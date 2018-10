Empresa de cosmetologia investe mais de R$5 milhões em linha que inova os tratamentos capilares

Em decorrência do aumento da cultura voltada a cuidado e bem-estar, houve um crescimento do mercado no ano de 2017 de R$2,6 bilhões em relação ao ano de 2016, conforme levantamento realizado pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Em decorrência do crescimento do setor, a empresa paulista GetWells investiu aproximadamente R$5 milhões em sua nova linha de tratamentos capilares, a Hair Gourmet.

Conforme estudo feito pela ABIHPEC, o setor industrial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ocupa a primeira posição em investimentos em comunicação e fica em segunda posição, ao se tratar de investimentos em inovação - e a GetWells não ficou de fora. A empresa apresenta uma proposta inovadora, a qual possui uma agenda especial de tratamentos a partir da utilização dos produtos de alta eficiência. O cronograma capilar, surge com a proposta de realizar o tratamento dos fios de dentro para fora em conformidade com as necessidades do consumidor, ou seja, existem tratamentos para cabelos com e sem químicas.

Hair Gourmet foi desenvolvida com a aparência e a fragrância dos produtos que lembram alimentos doces que fazem parte do dia a dia do usuário. Alguns produtos da linha, como as máscaras de tratamento possuem uma embalagem que remete a uma porção do doce. Alguns exemplos de “sabores”: chesse cake de frutas vermelhas, pudim de leite com calda de caramelo, sorvete de morango com chantilly, entre outros, tem despertado a curiosidade do público.

Para atingir o público-alvo, a organização investiu também em uma loja virtual (www.getwells.com.br), que contém outro produto de alta tecnologia, o Liso Já. No site contém as informações técnicas de aplicação, tipos de fios recomendados, além de ser possível realizar a compra de qualquer produto da linha.

