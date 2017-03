Empresa destaca tecnologias inovadoras de rejuvenescimento no 10º Simpósio de Cosmiatria e Laser da SBD no Rio de Janeiro

A LBT Lasers, uma das mais conceituadas distribuidoras de equipamentos médicos dermatológicos do país, vai estar num dos eventos mais importantes do calendário anual da dermatologia brasileira. O 10º Simpósio de Cosmiatria e Laser da SBD Regional do Rio de Janeiro, será realizado nos dias 07 e 08 de Abril, no centro convenções SulAmérica, na região central da cidade. O uso de tecnologias no rejuvenescimento é um dos temas centrais do evento que traz ainda discussões importantes sobre outros temas na área de cosmiatria. A LBT Lasers vai destacar algumas das suas soluções inovadoras que visam atender às necessidades dos profissionais com equipamentos de última geração.



O Harmony XL é a multiplataforma mais completa e versátil do mercado. Por possuir diferentes tecnologias (lasers, luz intensa pulsada AFT, infravermelho) permite ao médico desenvolver diferentes protocolos para as mais variadas indicações, o que melhora ainda mais a eficácia dos tratamentos e aumenta assim o índice de satisfação dos pacientes com os resultados. O aparelho do rejuvenescimento permite a realização da face e pescoço.



O Harmony XL Pro é uma poderosa combinação de exclusivas tecnologias de 3 Ponteiras do Harmony XL, com resultados extraordinários (ponteira ELEKTRA - laser fracionado não ablativo Q switched; ponteira NIR – infravermelho e ponteira AFT 540 ou AFT 570: tecnologia revolucionária de luz pulsada AFT - Advanced Fluorescense Tecnology). A associação destas três ponteiras permite a realização do rejuvenescimento da face e pescoço e assim, a aparência mais jovem tão desejada, rejuvenescendo: manchas, olheiras, melasma e flacidez. Assim com o Harmonia XL, ajuda no rejuvenescimento da face e do pescoço. A ELEKTRA do Harmony PRO tem o dobro de energia do Harmony XL.



O Pixel CO² é o laser fracionado ablativo que combina o melhor da tecnologia existente para um completo rejuvenescimento. Super Pulsado com tubo gerador metálico, acionado por radiofrequência, o que garante potência estável e assim a qualidade nos tratamentos. É indicado para tratamento de: rugas, estrias, melasma, linhas finas, diferentes tipos de cicatrizes e rejuvenescimento vaginal. O Pixel CO² funciona da seguinte forma: o feixe de luz é fracionado através de lentes holográficas, atingindo a pele. Cada pixel promove ablação e dano térmico, cuja profundidade e coagulação são determinadas pelo operador.



Juntamente com o Pixel CO², destaque também para o FEMILIFT, nova ponteira do Pixel CO², que realiza o rejuvenescimento íntimo e tratamento da incontinência urinária. Este procedimento estimula a regeneração do colágeno e contração imediata. Os resultados são imediatos e o procedimento é indolor. O FEMILIFT é um procedimento que estimula a regeneração do colágeno e contração da vagina. Os resultados já começam a aparecer poucos dias após a primeira sessão e o melhor, o procedimento é indolor. O procedimento é indicado também para tratar a incontinência urinária quando essa está presente, ocorre ainda melhora no desempenho sexual, devido ao aumento na lubrificação e a contração vaginal.



A remodelação do colágeno, contração da pele e cicatrizes melhoram enquanto a pele ao redor é preservada e promove assim rapidez no processo de cicatrização e recuperação do paciente.

O Frozen Sculpt é a última geração de Criolipólise, com 2 ponteiras e 4 tamanhos ajustáveis. Além disso, possui duplo sistema exclusivo de filtros, garantindo perfeito funcionamento do equipamento, sem interrupções. O aparelho é usado no abdômen, nos flancos, no tórax, nas pernas e nos glúteos. Com o Frozen, há um menor risco de queimadura devido à dupla proteção (manta de proteção e Smart Liner).



Website: http://www.lbtlasers.com.br