Empresa especializada em produtos para progressiva supera crise, expande negócios e se mantém firme no mercado

Em 2016, no período de janeiro a setembro, 2,9 milhões de lares afirmam ter parado de ir ao salão de beleza durante fase de instabilidade com uma queda de -2,5% em volume de vendas, segundo Portal Nielsen. Hoje o mercado nacional de produtos para cabelos é o quarto maior do mundo e pode terminar esse ano com estabilidade em volume e alta de 1% comparado a 2016, segundo dados da Euromonitor.



Acompanhando o mercado nacional, o empreendedor e empresário André Luiz Oliveira percebeu as principais necessidades do nicho e criou sua linha de produtos, a Ark Line , e seu carro-chefe são produtos para progressiva, atingindo em cheio toda a expectativa de consumo das brasileiras que é muito diversificado.



"Nossa missão é proporcionar às nossas clientes – mulheres brasileiras, através unicamente de serviço especializado na efetivação de escovas progressivas, um atendimento personalizado e uma incrível experiência de beleza e realização", relata André.



Com visão empreendedora e objetiva, a Ark Line conquista a passos largos tanto a consumidora final como os profissionais da área, proporcionando aos clientes a possibilidade de trabalhar com os produtos, gerando renda e desenvolvimento profissional. A loja virtual subiu de um faturamento de R$ 50 Mil para mais de 1 Milhão e meio ano, em apenas 36 meses de operação.



Um dos fatores desse sucesso é o atendimento online e investidas bem-sucedidas em ações de marketing. A empresa investe uma média de 20 a 25 Mil reais por mês em mídias sociais, tendo uma interação com mais de 2 milhões de pessoas. Presentes nos principais marketplaces, em menos de 3 anos de vendas em sua loja virtual, tornou-se um sucesso nas mídias sociais com muita interatividade. Para atender esta nova demanda e o repentino crescimento nas vendas, o diretor de e-commerce Elvis Gomes , reestruturou a operação com novos parceiros de tecnologia e segurança, oferecendo a melhor experiência de compras para seus clientes e conseguiu atender a nova demanda. Essas ações geraram um faturamento de mais de 1,5 milhão no último ano.



"Para que o e-commerce tenha suas metas de vendas alcançadas é necessário que seus produtos estejam onde o cliente estiver e para isso fizemos uma reestruturação interna como a contratação de profissionais especializados e aquisições de modernas ferramentas, o que foi e é, fundamental para que esse sucesso se mantenha", diz Elvis.



Valor X Ativação: Efetivando ações de expansão, inovação e grandes promoções, a equipe investe em divulgações, impulsionamentos e atendimento nas maiores redes sociais, potencializando os cuidados com seus consumidores.







