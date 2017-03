Empresa vende remédios contra a calvície pelo preço de custo

Estima-se que 25 milhões de homens sofram com a calvície no Brasil, de acordo com informações da ABCRC (Associação Brasileira da Cirurgia de Restauração Capilar). Em contrapartida, para atender essa demanda gigantesca por tratamentos, surgem soluções milagrosas e que se espalham pela internet com facilidade. " O desespero das pessoas em resolver o problema da calvície faz com que elas procurem ajuda. É nesse momento de fragilidade que aparecem as soluções infalíveis; a pessoa acredita e investe seu dinheiro em um tratamento milagroso mas que não traz resultado significativo. O primeiro passo é consultar um médico especialista, ele vai fazer um diagnóstico preciso e receitar o tratamento mais adequado, de acordo com a necessidade do paciente", diz João Orlando, Diretor da empresa Welbox, criada em 2012 e que atua no segmento de medicamentos e material hospitalar.



"Hoje em dia, as pessoas pesquisam sobre tudo na internet, inclusive sobre remédios e tratamentos médicos. Tem gente que até pede conselho amoroso ao Google. E por que não pedir remédios?!", brinca o empreendedor. "Por isso, resolvi atuar no mercado online, um canal de vendas onde eu consigo alinhar a minha oferta de produtos às pesquisas dos clientes em sites de busca. A tecnologia deve ser nossa aliada na solução dos problemas das pessoas, inclusive nos problemas de saúde".



Considerando que o paciente faz um tratamento de longo prazo utilizando remédios ou materiais hospitalares, ele precisa se deslocar à farmácia com frequência para comprar. É uma tarefa que toma bastante tempo, principalmente numa época em as cidades sofrem com trânsito. Apesar das farmácias tradicionais realizarem entregas diretamente no endereço das pessoas, ainda assim o paciente precisa realizar o pedido todas as vezes. De uma forma geral, as pessoas querem mais comodidade.



Para facilitar a vida dos consumidores, a Welbox criou uma solução online que oferece a medicação certa, num preço justo e com agilidade na entrega. A pessoa só precisa comprar uma vez e a entrega do remédio é programada, feita no endereço escolhido pelo cliente. Inicialmente, o serviço atende apenas alguns estados da região Nordeste ( Ceará, Pernambuco, Alagoas e Bahia) fornecendo os remédios Minoxidil e Finasterida (que servem para o combate a calvície). Em breve, a empresa pretende oferecer outras medicações e produtos hospitalares no formato de recorrência mensal, priorizando sempre os tratamentos de longo prazo.



O Objetivo da Welbox é oferecer uma experiência de compra agradável, através de produtos e serviços focados em resultados de alta qualidade. "O preço não deve ser uma barreira para as pessoas comprarem medicamentos. Criamos o Programa 210k, que oferece produtos a preço de custo. Nossa meta é tornar os tratamentos mais acessíveis financeiramente, com preços no mínimo 30% mais baratos. Para isso, estamos fazendo parcerias com várias empresas do setor farmacêutico e de materiais hospitalares", afirma o empreendedor.



Como iniciativa do programa 210K, a empresa está oferecendo os medicamentos minoxidil 5% e finasterida 1mg a preço de custo. Os produtos são os dois únicos tratamentos que conseguiram comprovar a sua eficácia no combate a calvície.



As duas substâncias foram criadas nos Estados Unidos e são aprovadas pelo FDA (Órgão americano que regulamenta a fabricação e comércio de medicamentos) para tratamento da calvície do tipo genética.



