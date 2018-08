Empresária sul-coreana investe em linha Premium de produtos naturais, orgânicos e veganos

Com conceito inovador, a criativa marca Extraordinários Luxo Natural apresenta ao mercado biocosméticos terapêuticos e alimentos gourmets funcionais que buscam nutrir a totalidade do indivíduo e harmonizar sua relação com a natureza e a vida. Reconhecer nas ciências milenares e nas ciências contemporâneas os elementos que ajudam à pessoa a encontrar sua melhor expressão de beleza, harmonia e saúde deu origem à marca Extraordinários, que utiliza apenas ingredientes 100% naturais, livres de parabenos e sulfatos, sem aditivos químicos sintéticos e sem crueldade animal.



Seus biocosméticos são terapêuticos, atuando não apenas na pele, mas também nos estados emocionais. Trata-se de uma alquimia precisa da perfumaria, aromaterapia, aromacologia e cosmetologia. São óleos multipropósitos com alta concentração de princípios ativos, sérum facial, perfume pessoal e de ambiente. Os alimentos da marca são funcionais e gourmets, alinhando à gastronomia os princípios da cozinha medicinal do oriente e da ciência da nutrição, e resultam em blends raros de chás, condimentos e temperos. São produtos com ingredientes valiosos que garantem sofisticação e bem-estar.



A Extraordinários Luxo Natural é o fruto da visão e das pesquisas da empreendedora SoonHeeHan, sul-coreana que traz para a gestão e concepção do novo negócio a experiência bem-sucedida na consolidação da maior rede de Spas Zen do Brasil, a Serenity e suas diferentes submarcas,da qual esteve à frente por 18 anos.



A marca enfatiza em suas atividades a responsabilidade ambiental, social e econômica. Os produtos são criados de forma autoral, com extrema atenção à coerência com a proposta inovadora da marca, isto é, serem realmente terapêuticos, naturais, eficazes, multifuncionais e sustentáveis. As criações da marca são autorais, sempre desenvolvidas por SoonHee e sua equipe, mas não são artesanais. Após a criação, seguem para serem fabricados pela indústria verde certificada do Paraná. Eles são certificados pela Anvisa e por diferentes selos de qualidade. Além de valorizar o processo produtivo e a indústria verde local, a Extraordinários emprega os princípios da economia circular, de reciclagem, do reuso e da minimização da geração de resíduos.



De acordo com SoonHee, a Extraordinários Luxo Natural foi originada a partir do conceito do Ecossistema do Ser, que ela criou e que fala da tríade: espírito-mente-corpo, um ecossistema humano dinâmico e interdependente, e que devem ser simultaneamente nutridos para que a pessoa esteja em equilíbrio e saúde. A empresária emprega à marca os diferentes conhecimentos adquiridos durante os estudos realizados por mais de 25 anos no Brasil e no exterior sobre métodos orientais, naturais para a cura e a integridade da pessoa. SoonHee após uma experiência pessoal com estresse e câncer, buscou apoio para a sua cura nas medicinas tradicionais búdica e oriental. A empresária foi monja por 7 anos e, durante sua imersão nos mosteiros, ficou maravilhada com a eficácia e sabedoria da terapêutica oriental e natural. "Através da criação dos produtos Extraordinários, penso que, além de atender a uma carência existente na oferta de produtos naturais e orgânicos que também sejam premium, certificados e refinados, compartilho os conhecimentos e vivências que adquiri no meu próprio percurso de cura. Considero minha missão pessoal disponibilizar para mais pessoas opções preventivas e eficazes no conceito espírito-mente-corpo. Sinto muita felicidade em ver que a quantidade de pessoas que buscam uma vida com mais beleza, ética, saúde e equilíbrio consigo e com o planeta vem aumentando. Isso é evolução de consciência, e Extraordinários é parte dessa evolução. "



SoonHeeHan

Mulher, mãe, empreendedora, pesquisadora e palestrante. Com formação em Ciências Políticas e Economia Internacional - San Diego State University; Urbanismo - Sorbonne Nouvelle e Ciências da Educação - Universidade de Vincennes - França, atuou em diferentes segmentos, entre eles o da construção civil, varejo,comunicação, beleza e bem-estar. Em 1998 fundou a Serenity Spa Zen que se tornou a maior rede de spas zen em hotéis no Brasil, chegando a 28 unidades de norte a sul do país.



Com a experiência na criação de terapias e tratamentos de spas e muitas especializações em medicinas orientais, fitoterapia, nutrição e meditação, somados aos estudos em aromaterapia, aromacologia, gastronomia e cosmética, SoonHeeHan decidiu focar todo o seu empenho na realização do conceito Ecossistema do Ser e, desse empenho, surgiu Extraordinários Luxo Natural.



A Extraordinários chega ao mercado em que atua em três grandes frentes, o Aroma Clinique, com a linha de biocosméticos terapêuticos premium; a Épice, com a linha de alimentos funcionais gourmet e o Hara, com cursos e oficinas em ciências orientais, holísticas e aprimoramento pessoal, e supre uma lacuna na oferta de produtos Premium naturais e orgânicos.



Extraordinários empodera seus usuários que podem, então, para seu uso pessoal, no seu ambiente, na sua alimentação, optar por produtos terapêuticos e funcionais sem abrir mão da sofisticação com os produtos da marca, que são 100% naturais, sem química artificial, sem venenos, sem crueldade animal, sustentáveis, éticos, eficazes e, é claro, deliciosos.





