Empresas investem em Self Storage e Guarda-Volumes em Goiânia

Self Storage? Guarda-volumes? Guarda Móveis? O que é e de onde vem esta nova febre de garagem de armazenamento?

Nos Estados Unidos, onde já virou febre a anos, existem 48,5 mil unidades de armazenamento Guarda Tudo, de acordo com dados da Self Storage Association de março de 2017. É uma indústria que movimenta US$ 24 bilhões em receitas.

O Self Storage cresce a cada dia no Brasil, e hoje existem entre 200 e 300 unidades, segundo empresários do setor. As empresas não divulgam seu faturamento e não há estimativas do setor. Porém é muito lucrativo, pois com a crise imobiliária, o setor tem a oportunidade de investir em imóveis mais em conta para o começo dos negócios.

Self Storage Goiânia: goianienses já podem ter um guarda-volumes volumes como aliado na hora da mudança. O guarda-volumes Móveis, ou mais conhecido como Self Storage (em inglês), vem fazendo a diferença na vida de quem precisa armazenar móveis ou outros objetos durante uma mudança ou reforma.

A busca por mais espaço faz com que muitos decidam guardar pertences ou documentos importantes em um lugar seguro – que não seja dentro de casa ou no escritório. Um box para armazenamento pode ter o tamanho que mais se adequar a quantidade de móveis e vem se tornando tendência entre a população. É o próprio dono dos pertences quem fica com a chave do espaço.

Mesmo sendo visto como um “espaço temporário” para guardar tudo o que quiser, quem contrata seu próprio box é quem decide por quanto tempo deseja utilizar o serviço.

Goiânia, a capital do estado de Goiás, agora usufrui da nova solução, que é oferecida pela empresa SeuBox.com. O seu box guarda-volumes móveis é providenciado em menos de 15 minutos. Para alugar, basta a comprovação de alguns documentos como documento com foto e comprovante de residência, no caso de pessoa física, ou contrato social e cartão de CNPJ, para pessoa jurídica.

Veja a seguir algumas situações onde o Self Storage pode ser útil.

1 – Uma grande reforma pela frente

Deu vontade de melhorar o espaço do escritório ou do apartamento? A situação muitas vezes pode se tornar um caos. Para receber o pedreiro, o

eletricista e o arquiteto e ainda conseguir concluir a reforma com sucesso, é preciso remover o excesso de móveis e objetos de todos os cômodos. O CEO da SeuBox.com afirma que um box “guarda mudança” ou “guarda tudo” é a solução ideal. “Quem procura Self Storage quer armazenar seus móveis do mesmo modo que um guarda-volumes. Por isso, os boxes servem como uma solução prática, por um preço que não pesa no bolso”, explica.

2 – Passando por uma mudança

A mudança não cabe no novo apartamento? Nos dias atuais, é natural que as pessoas se mudem para um local menor em busca de uma boa localização. Nestes casos, um box de self storage pode ser o espaço temporário ideal para guardar a sua mudança. Também ajuda no caso de um hobby ou um equipamento que ocupa muito espaço em casa.

3 – Dando fim na bagunça

Mesmo sem mudança, é preciso ter um lugar extra. Seja para guardar aqueles móveis que vieram de herança da família ou para acabar com o arquivo morto que ocupa espaço dentro do escritório. Documentos, objetos de valor ou simplesmente tudo o que estava gerando aquela sensação de bagunça podem ir para o guarda móveis. Há sempre a possibilidade de alterar o tamanho do box ou solicitar opções extras de armazenamento.

4 – Uma temporada em outro país

Na hora de viajar viajar é preciso deixar os pertences em boas mãos. Seja a trabalho ou como estudante, viver uma experiência no exterior pode ser uma das melhores fases da vida e os objetos podem ficar seguros e protegidos enquanto isso. Armazenar móveis em um self storage, neste caso, é a melhor opção.

5 – Segurança em primeiro lugar

Privacidade e segurança 24 horas para guardar objetos, o self storage é a solução. Com a biometria já é possível esquecer das

preocupações de ter que guardar mercadorias em casa ou outros objetos que sejam pessoais ou confidenciais. O box é adaptado para ter itens armazenados com segurança 24 horas, tudo sem burocracia e sem fiador. E o mais importante, somente o cliente tem acesso aos itens para guardar e organizar, e é ele quem fica com a chave.



