Encare a umidade da maresia e das chuvas de verão com cabelos perfeitos

O clima de praia pode ser bem desafiador para os fios, além do sol e da água salgada, que são prejudiciais, há ainda outro fator: a umidade da maresia e das chuvas de verão.



Muitas mulheres encaram o desafio de manter os fios comportados, mesmo fazendo os procedimentos indicados para os cuidados durante a estação. Isso se dá ao fato de que no verão, por causa da água do mar e da alta exposição ao sol, os fios costumam ficar mais porosos, por isso, quando expostos à maresia e às chuvas de verão, absorvem mais água, incham e arrepiam, em outras palavras, são os famosos cabelos com frizz.



O frizz pode ser causado tanto pelo inchaço dos fios devido à absorção de água, quanto pela eletricidade estática. Pela absorção de água, uma forma bastante eficiente de se livrar dessa dor de cabeça é através do uso de um protetor térmico ou impermeabilizante.



O Liquid Umbrella, da linha Tratto Milano, produzido pela Cosmezi Itália, é um sérum antitérmico e impermeabilizante que cria uma espécie de blindagem nos fios contra a umidade, polução, calor do sol ou de secadores e chapinhas. Além disso, em sua composição feita à base de extrato de caviar europeu, o Liquid Umbrella também possui propriedades reparadoras e hidratantes, levando ao condicionamento da cutícula.



Já nos casos dos fios com frizz devido à eletricidade estática, é possível aplicar um Leave-in para selar os fios e tirar a energia negativa. O Leave-in HD Caviar & Colágeno, também da linha Tratto Milano, é Hexa Catiônico, ou seja, tem seis vezes mais carga negativa, e exerce justamente a função de neutralizar a eletricidade dos fios, além de selar e dar leveza e uniformidade.



Outras dicas para evitar o frizz são: não lavar os cabelos com água quente, não pentear com pentes de plástico ou cerdas de nylon, maneirar no uso de secadores e chapinhas, e não torcer os cabelos com a toalha, além do frizz isso pode provocar a quebra.



