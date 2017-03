O enriquecimento do estudo do Visagismo com o livro "Conceitos do Belo que Influenciam o Visagismo"

A cada dia, o Visagismo se firma mais como o futuro do mercado de beleza, com a qualificação do profissional através do Visagismo acadêmico e virtual, relata o professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Apesar de se tratar de uma profissão que existe desde meados da década de 1930, só há pouco tempo ela vem sendo mais conhecida do grande público, pois o Visagismo pode cuidar tanto de pessoas, como de produtos e empresas também.



Atualmente, o mercado do Visagismo acadêmico por ser cada vez mais especializado, tem sido contemplado com diversas obras literárias, e uma delas é "Conceitos do Belo que Influenciam o Visagismo" escrita pelo professor de Visagismo acadêmico Robson Trindade. Leia sinopse completa em http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/livros/ .



Desde a antiguidade, a humanidade se preocupa com sua beleza e com a imagem que iria passar aos demais, essa constante preocupação foi largamente estudada por diversos filósofos ao longo dos tempos.



Uma pequena parte, pois ao longo das eras ainda há muito a ser estudado, foi analisada e reunida nessa obra, que esclarece o que é o conceito do belo para cada um desses pensadores, formando uma fonte de pesquisa muito interessante para os estudantes de Visagismo e também de diversas outras áreas.



Apesar de ser muito discutida e estudada, somente no século XVIII a questão estética começou a figurar como uma disciplina filosófica independente, sendo estudada até hoje, com o Visagismo que só enriquece a cada dia mais esses estudos reunindo diversas disciplinas diferentes com um só propósito.