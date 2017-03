Entenda mais sobre as dores nas articulações durante a gravidez e confira dicas de um especialista

Dores na coluna, quadril, joelho e tornozelo, qual a grávida que nunca sentiu algum incômodo nas articulações em função do ganho de peso? Esses problemas são comuns durante a gravidez e estão relacionadas a alterações hormonais que modificam o corpo da mulher mês a mês. Segundo o ortopedista Dr. Rogério Vidal, uma dessas principais mudanças está ligada às articulações e aos ligamentos que durante a gravidez se tornam mais elásticos e instáveis para preparar o corpo da mulher para o nascimento do bebê.



Por isso, é sempre importante seguir cuidados básicos para que a grávida não sofra entorses e lesões graves. Além disso, é importante evitar o ganho excessivo de peso e saltos altos, manter uma alimentação saudável e praticar exercício físico leve. Além das mudanças hormonais e metabólicas que acontecem o tempo todo, o quadro de dor nas articulações provoca muitos desconfortos à futura mãe atrapalhando o sono e causando ainda mais irritação,



Confira abaixo mais informações sobre esse assunto dadas pelo especialista Dr. Rogério Vidal:



*Por que a gravidez traz problemas nas articulações?



Dr. Rogério Vidal - A mulher grávida apresenta alterações hormonais voltadas para preparar o corpo para o parto, e uma dessas mudanças acontece aumentando a elasticidade das articulações para facilitar a passagem do bebê no canal de parto. Esta adaptação associada ao aumento de peso sobrecarrega especialmente as articulações da coluna, quadril, joelho e tornozelo, podendo causar dores e facilitando entorses, podendo causar lesões mais graves.



*Quais os cuidados básicos que a mulher deve ter para não sofrer com esses problemas?



Dr. Rogério - Como estas alterações são primordiais para a hora do parto a grávida deve evitar ganho excessivo de peso, através de uma alimentação saudável sem muito carboidrato e condimentos. E também realizar atividades físicas que não causem tanto impacto. Assim, conseguem prevenir a sobrecarga excessiva nas articulações e consequentemente as dores causadas por este motivo.



*Como diminuir as dores nas articulações durante a gravidez?



Dr. Rogério - Quando a dor já estiver instalada, a grávida primeiramente deve recorrer à orientação do médico ginecologista e se necessário ao ortopedista visando um diagnóstico preciso. Após esta conclusão diagnóstica, se deve instituir um tratamento analgésico com atenção aos efeitos ao feto pela placenta e desta maneira acabamos indicado tratamentos como a fisioterapia (sempre prescrita com cuidado, pois alguns aparelhos de calor profundo são prejudiciais) e acupuntura médica, que também deve ser realizada com cautela visando o bem estar da mãe e do bebê. Os medicamentos devem ser evitados e geralmente o repouso relativo já é de grande auxílio.



*Quais os problemas de articulação mais comuns que acontecem com as grávidas?



Dr. Rogério - As alterações hormonais facilitam a elasticidade das articulações e ligamentos para o preparo do corpo para o parto, deixando-os mais elásticos e instáveis podendo levar a gestante a dor e entorses, que variam de leves a mais graves, muitas vezes sendo necessárias até imobilizações e tratamento de reabilitação.



*Exercícios físicos são bons ou ruins durante a gravidez?



Dr. Rogério - Excelentes e fundamentais. Aliás, a atividade física deve sempre ser realizada por todos, desde a criança até o idoso, visando um condicionamento físico, cardiorrespiratório e músculo- esquelético. Na grávida é muito importante pela instabilidade articular associado ao aumento de peso prevenindo lesões pela melhora da complacência e fortalecimento muscular.



*O ganho excessivo de peso na gravidez influencia nas articulações?



Dr. Rogério – Sim, porque aumenta a sobrecarga nas articulações, que pelas alterações hormonais se encontram mais maleáveis e instáveis podendo causar entorses e lesões mais graves.



*Em que momento a grávida deve procurar um médico por uma dor na articulação?



Dr. Rogério - Quando a dor se tornar intensa, frequente, incomodativa e limitante, trazendo prejuízos à saúde da mãe e bebê. De preferência procurar um médico especialista, neste caso um ortopedista que fará um diagnóstico e instituirá um tratamento adequado, evitando medicamentos e indicando terapias alternativas como fisioterapia e acupuntura.



*O estresse pode influenciar nesse problema de articulação da grávida?



Dr. Rogério - O estresse emocional influencia sempre qualquer patologia. Deve haver um equilíbrio entre corpo e mente em qualquer fase da vida ou sexo. Durante uma situação de estresse ocorrem alterações metabólicas deixando a pessoa bastante vulnerável a qualquer tipo de problema facilitando a manifestação de qualquer tipo de patologia



*De alguma forma o bebê pode sofrer as consequências das dores da mãe?



Dr. Rogério - Diretamente a dor não. Mas, quando essa influencia o sono ou provoca a irritabilidade, aí pode sim influenciar negativamente o bebê através de alterações hormonais e metabólicas ocorridas durante o quadro doloroso.

