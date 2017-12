Entenda por que o Lifting Facial traz resultados efetivos no rejuvenescimento da face

Uma das mais populares cirurgias plásticas realizada no país, o lifting facial, também conhecido como Ritidoplastia, é um método bastante eficiente para proporcionar o rejuvenescimento da face. O procedimento é indicado principalmente quando se pretende combater o envelhecimento ou a flacidez excessiva do rosto e do pescoço.



Os casos mais indicados para a obtenção de sucesso são os de: flacidez, perda de tônus muscular, rugas profundas e sulcos profundos, tal como o bigode chinês. A idade mais indicada, geralmente, é a partir dos 40 anos.



No pré-operatório são analisados os aspectos gerais da face para se estabelecer as expectativas em relação aos resultados finais. A partir daí, são solicitados exames para avaliar o risco cirúrgico, tais como hemograma completo, coagulograma, entre outros, a fim de se atestar as condições de saúde do paciente. Apesar de todos os cuidados necessários, a Ritidoplastia é considerada uma cirurgia com baixo risco de complicações.



A cirurgia em si é feita por meio de incisões na face, normalmente com anestesia local e sedação, embora em alguns casos possa ser realizada sob anestesia geral. É recomendada internação de um dia.



No pós-operatório, de maneira geral, o paciente pode retornar a suas atividades sociais e laborais em cerca de sete dias. Tais atividades devem ser feitas de forma moderada por um período de três semanas. Atividades físicas e exposição ao sol também devem ser evitadas nos primeiros meses.



Nos três primeiros meses é preciso ainda evitar movimentos muito extensos do pescoço. No período de recuperação, edema e equimose (os "roxinhos") são esperados, não comprometendo o resultado final da cirurgia. Compressas frias podem ser usadas para amenizar o desconforto.



Em relação aos resultados estéticos, em três semanas, quando há uma acomodação importante dos tecidos, já é possível perceber um aspecto harmonioso da face. No entanto, os resultados finais são percebidos de forma mais clara em até um ano.

Com as modernas técnicas utilizadas pela Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Juan Sanchéz , o resultado final da Ritidoplastia é bastante natural e harmonioso, além de proporcionar cicatrizes bastante discretas.





