Entenda por que o microagulhamento de ouro é o queridinho entre os tratamentos estéticos

São Paulo, agosto de 2017 – Atire a primeira pedra a mulher que não quer ficar mais bonita e aparentar ser mais jovem. Melhor ainda se esse desejo for possível de ser realizado com luxo e glamour, não é?



O mercado de tratamentos estéticos vem evoluindo a cada ano e atualmente existem técnicas sofisticadas que amenizam significativamente o efeito do tempo e aumentam a autoestima da mulher – e do homem também -, por meio de procedimentos sofisticados e muitas vezes luxuosos.



O microagulhamento de ouro é uma delas. O procedimento, que já é febre entre as principais clínicas dermatológicas no país, é realizado por meio do equipamento Endymed, uma plataforma de radiofrequência inovadora, vinda de Israel, que possui em uma de suas ponteiras agulhas de ouro que conduzem o calor de forma muito eficiente e estimulam o colágeno com mais precisão que outros métodos.



É por isso que o microagulhamento de ouro se destaca. Além do luxo envolvido na Intensif - ponteira que possibilita a realização desse tratamento, a plataforma trata outros problemas de flacidez, rugas, manchas, melasmas e até mesmo a alopecia.



Por ser indolor e com resultados mais profundos e completos (face e corpo) este equipamento é o que tem de mais moderno para substituir os famosos "rolinhos de agulhas", que já estão superados no mercado.





Por que dá resultado?



Simples. O Endymed, trazido ao Brasil pela empresa MedSystems, utiliza a tecnologia 3Deep, considerada a nova geração dos tratamentos de radiofrequência e pode tratar o indivíduo da cabeça aos pés.



Essa tecnologia possui seis eletrodos que trabalham simultaneamente e com isso consegue-se uma energia mais profunda e com tempo de tratamento menor.

O microagulhamento do Endymed é totalmente ajustável, permitindo o uso ou não da radiofrequência e o ajuste da profundidade da agulha, que varia de 0,1 mm a 5,0 mm, de acordo com a área tratada.



O melasma é um exemplo de problema que obtém excelentes resultados com o microagulhamento sem a radiofrequência. Outro caso é a alopecia, que com os milhares de microfuros, estimulam os fatores de crescimento dos fios, facilitando a entrada da medicação (drug delivery).



No caso da radiofrequência no microagulhamento, ela fica presente em toda a extensão da agulha. Por ser de ouro e ter uma espessura muito fina, é possível realizar um tratamento focado, eficiente e indolor.



3 Deep



Outro benefício dessa tecnologia 3 Deep é que em apenas um minuto é possível alcançar o aquecimento do tecido a 40 graus, permitindo que o profissional trabalhe uma área do corpo em apenas 6 minutos. Em outros tratamentos de radiofrequência, a aplicação demora, em média, 30 minutos.



Além disso, o número de sessões é reduzido. Um tratamento facial, por exemplo, pode ser realizado em seis sessões, enquanto os demais procedimentos, indicam 10 sessões para alcançar o mesmo resultado.



Radiofrequência fracionada ablativa



Outra aplicação do Endymed é a radiofrequência fracionada ablativa, indicada para tratamento mais superficiais de rugas finas, rejuvenescimento, cicatriz de acne, estrias e fechamento dos poros.



Essa tecnologia provoca a descamação da primeira camada da pele e por meio do aquecimento, estimula a produção de colágeno.



A partir dos 30 anos, nosso organismo não produz mais colágeno naturalmente. A vantagem de ambos os tratamentos é que estimulam o próprio organismo a regenerar o colágeno, permitindo que seja realizada uma regeneração da pele com naturalidade e respeitando as características de cada indivíduo.



"Eu trato pacientes com cicatrizes de acne, estrias, hiperidrose axilar (sudorese exagerada), rejuvenescimento facial, alopecia androgenética e melasma com muito bons resultados. É um tratamento seguro e de rápida recuperação", explica Dra. Deise Iamada, dermatologista membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).



Além desses dois tratamentos, o Endymed possui no total oito ponteiras que podem ser utilizadas para tratamentos de celulite, contorno corporal e flacidez localizada em diversas áreas do corpo. O equipamento está disponível nas principais clínicas e consultórios dermatológicos do país. Converse com seu médico.



