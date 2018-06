Enviar flores para os Estados Unidos: envie rápido e pela internet

Temos certeza de que essa demonstração de afeto vai melhorar o relacionamento de vocês… Não importa qual a natureza dele.



Mas vamos ao que interessa: será que existe uma forma simples e rápida de usar a internet para enviar flores para os Estados Unidos?



Sim, existe! E tem mais: você pode enviar flores e arranjos não só para os EUA, como também para os principais países das Américas, Europa, Ásia, Oceania e África!



Com a FloraWeb, é muito fácil enviar flores para mais de 170 países espalhados pelos 5 continentes. Abaixo você confere um super passo a passo de como fazer isso em poucos minutos.



Como enviar flores para os Estados Unidos (3 Passos Simples)



Siga as instruções abaixo para acessar o nosso site e conseguir enviar flores para os Estados Unidos:



Passo 1: Acesse o site da FloraWeb



Em primeiro lugar, acesse o site da FloraWeb , o mais confiável para envios online de flores no Brasil.



Passo 2: Escolha o presente certo



Aqui na FloraWeb nós valorizamos boas surpresas. Foi isso, inclusive, que nos motivou a trabalhar com envio nacional e internacional de flores…



Afinal de contas, quem é que espera receber uma cesta ou buquê vindo de alguém a quilômetros de distância?



Para deixar tudo mais especial, caprichamos bastante na variedade de opções, disponibilizando buquês, arranjos, cestas de café da manhã e muito mais!



Caso esteja em dúvida sobre qual opção escolher, coloque-se no lugar de quem será presenteado. Quais são as preferências dela(e)?



Sabendo que essa pode ser uma escolha um tanto quanto complexa, nós resolvemos facilitar a sua vida na hora de enviar flores para os Estados Unidos: ao acessar o site, é possível encontrar, na lateral direita, uma barra com as seguintes opções:



- Aniversário

- Casamento

- Cestas

- Corporativo

- Desculpas

- Funeral/Condolências

- Homem

- Melhoras

- Natal

- Presente

- Romance

- Valentines



Também vamos deixar aqui embaixo algumas sugestões:



Rosas vermelhas/cor-de-rosa: essas flores representam o amor e a paixão. O vermelho representa intensidade e força, ingredientes fundamentais para relacionamentos saudáveis.

Orquídeas: se a presenteada for uma apreciadora de flores, uma orquídea pode surpreender! Essas são flores muito valorizadas, porém necessitam de um cultivo mais atento. Muito utilizadas em datas especiais como o Dia das Mães.

Cestas de café da manhã: quem disse que você não pode levar café na cama mesmo estando em outra cidade? Esse é, sem dúvidas, um presente marcante!



Passo 3: finalize o pedido



Ao definir qual flor ou cesta enviar, basta clicar em "Comprar".



Confira o seu pedido na tela e, logo depois, clique em "Fechar compra".



Crie uma conta gratuita caso seja cliente de primeira viagem ou faça o seu login.



Pronto, agora é só escolher a sua forma de pagamento e concluir o seu pedido. Você está mais próximo que nunca de enviar flores para os Estados Unidos com toda a segurança e praticidade.



Além de facilitar a sua vida na hora de presentear pessoas especiais, a FloraWeb também oferece aos clientes uma série de vantagens e benefícios:



Frete grátis acima de 250 reais: em pedidos acima de 250 reais, a entrega é por nossa conta!

Entrega ultra rápida: seja para os EUA ou outra região do planeta, entregamos o seu pedido no mesmo dia!

Parcelamento no cartão: se quiser, você sempre pode parcelar os pedidos no cartão de crédito.



Nós acreditamos que não existem limites geográficos quando o assunto é amor e consideração.



Seja para enviar flores para os Estados Unidos ou em qualquer outra região do mundo, a FloraWeb estará com você!



Nossa equipe espera ter ajudado com o artigo de hoje. Se mesmo com as instruções você encontrou algum problema ou erro na hora de efetuar o seu pedido, acesse o nosso chat através do site ou entre em contato por aqui.



Temos uma equipe extremamente rápida e proativa pronta para melhor atendê-lo.



Não se esqueça de compartilhar este artigo com amigos e conhecidos que também possam ter interesse no envio de flores para outras localidades. Nos vemos na próxima!



Autor: FloraWeb