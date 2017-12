Epson anuncia a chegada de dois novos scanners portáteis ao Brasil

A Epson do Brasil, empresa líder de soluções de imagem digital, anunciou o lançamento de dois scanners de documentos portáteis, os modelos WorkForce® ES-200 e WorkForce® ES-300W, que chegam para complementar sua linha.



Os novos modelos têm como principal foco profissionais que estão sempre em trânsito e precisam verificar e compartilhar rapidamente um documento ou cartão de visita com o escritório, uma necessidade cada vez maior hoje em dia. Eles também oferecem as velocidades de digitalização mais rápidas em sua classe e permitem aos usuários digitalizar uma variedade de documentos em frente e verso, em grandes quantidades. Mais importante, o tamanho portátil permite que os usuários mantenham tudo organizado, independentemente de onde eles estão. Estas características posicionam os novos scanners como uma solução ideal para pequenos e médios negócios, além de trabalhadores autônomos ou que atendem in loco.



Pesando menos de 1,5kg, os scanners compactos possuem velocidades de até 25 ppm / 50 ipm e incluem um alimentador automático de documentos de 20 páginas (ADF) para uma fácil leitura em lote. Ambos podem ser alimentados através de cabo de energia ou USB 3.0, ajudando os usuários a ficarem organizados no escritório ou na estrada. Além disso, o ES-300W pode ser alimentado por bateria e oferece recursos sem fio para digitalização para smartphones, tablets, computadores ou contas de armazenamento online.



O ES-200 e o ES-300W incluem também drivers TWAIN para integração simples com praticamente qualquer software de gerenciamento de documentos, permitindo que as empresas economizem tempo e dinheiro digitalizando diretamente arquivos em seu fluxo de trabalho existente. Ambos os modelos também possuem tecnologia de processamento de imagem Epson para ajustes de texto e imagem, como remoção automática de página em branco e fundo. Além disso, estão equipados com um pacote de software robusto, incluindo Epson Document Capture, ABBYY® FineReader OCR e NewSoft® Presto! BizCard®. O software OCR pode ser usado para criar PDFs pesquisáveis ​​ou arquivos editáveis ​​com Word® e Excel®.



Sobre a Epson

A Epson do Brasil é subsidiária do grupo japonês Seiko-Epson Corporation, líder mundial em produtos de imagem e alta precisão. O grupo possui mais de 75 mil colaboradores em 97 empresas localizadas em todo o mundo. Por conta de suas tecnologias proprietárias, mundialmente, está entre as 10 companhias que mais registram patentes.

No Brasil, a Epson iniciou suas operações em 1982, em 1997 inaugurou sua fábrica em Barueri (Grande São Paulo), ocupando uma área de 19 mil m², certificada internacionalmente pela ISO 14001 e em 2014 ampliou a produção de produtos no Brasil, instalando uma fábrica no Polo Industrial de Manaus.

Pioneira no desenvolvimento de impressoras tanque de tinta comercializadas sob a marca EcoTank; a subsidiária brasileira tem como estratégia fortalecer também sua atuação no mercado B2B, por meio de seus produtos profissionais, entre eles, vídeo projetores, impressoras de grande formato, scanners, rotuladoras, mini impressoras para automação comercial e robôs para automação industrial, além de projetos especiais para aeroportos e área têxtil.



Relações com a imprensa – Epson:

Simone Camargo simone.camargo@epson.com.br



Equipe de Atendimento da Epson na Burson-Marsteller:

Renata Mesquita (11) 3094-2280 renata.mesquita@bm.com

Danilo Valeta (11) 3094-2251 danilo.valeta@bm.com



Website: http://www.epson.com.br