Os seis erros mais comuns dos homens ao cuidar da barba

A barba se tornou uma forte tendência do comportamento masculino nos últimos tempos, mas exige cuidados extras.



Alguns ainda insistem em achar que uma barba sem cuidados passa a aparência do "macho macho", mas não é bem assim. Segundo Luiz Marins, barbeiro da matriz da rede Barbearia Vip, em Florianópolis, os homens que cultivam barba tem que ter cultivar cuidados diários, quase um "ritual", que contempla, além da barba, atenção à pelo.



O profissional apresenta os maiores erros que homens com barba cometem:





Não lavar a barba



O primeiro passo que muitos homens erram é na hora de lavar a barba. Não adianta deixar só o shampoo escorrer. A barba funciona como uma proteção da pele, portanto, todas as impurezas do ar param nela. É preciso lavar a barba duas vezes ao dia para limpar bem e tirar todas as sujeiras que se acumulam no decorrer do tempo.



Além de deixar a barba com uma aparência melhor, essa técnica faz com que tenha menos irritações. O ideal é usar sabonete neutro para lavar a barba. Os homens de barba devem lavar no banho e após as refeições.





Não aparar rotineiramente



Os homens de barba comprida estão ficando cada vez mais populares, mas eles não deixam a barba crescer loucamente para chegarem a este visual. Na verdade, eles devem cuidar muito bem delas e apará-las constantemente.



O principal ponto é que sua barba não é toda por igual. Cada parte do rosto cresce em velocidade diferente e você deve aparar constantemente para manter a barba crescendo saudável e por igual.



É bom aparar sempre para não precisar aparar a barba fora de casa em situações de urgência.





Deixar pelos na região labial



Pelos na região labial deixa um aspecto sujo.



A boca é uma região que entram muitas bactérias no decorrer do dia e o contato com o bigode, por exemplo, pode piora. Esteja sempre aparando o contorno da boca para não deixar os pelos caindo lá dentro.





Não passar óleo



Os óleos e hidratantes para a barba ajudam a mantê-la higienizada e macia. Os pelos faciais são muito grossos e secos, por isso é importante usar estes produtos. Sua barba, com certeza, fará mais sucesso com as mulheres se bem hidratada.







Não cuidar da pele



Para a barba crescer bem e saudável é essencial cuidar da pele. Você precisa ter todo o trabalho de higiene com sua pele para deixá-las mais propícia para a barba.



Os homens de barba devem, por exemplo, usar creme esfoliante uma vez por semana, eles limpam as peles mortas e ajudam abrir espaço para os pelos crescerem melhores.



Outra dica importante de cuidado é a remoção dos pelos encravados. Eles ferem e dificultam o crescimento dos pelos ao redor.







Usar barba para cobrir espinhas



Os homens jovens sofrem com as espinhas e decidem deixar a barba crescer como solução para o problema. Um erro. A barba deixa a pele mais oleosa e facilita o surgimento das espinhas.



O ideal é usar os produtos recomendados para o tratamento de cravos e acnes. Dessa forma, você não sofrerá com as espinhas mesmo usando barba.





